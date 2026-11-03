Thứ trưởng Công an Lê Quốc Hùng và Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phạm Quang Hưng trao giải Đặc biệt tặng các tác phẩm, tác giả. (Ảnh: KIÊN PHẠM)

Tối 3/11, tại Nhà hát Hồ Gươm, Bộ Công an phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Gala nghệ thuật tổng kết, trao giải Cuộc thi sáng tạo video/clip “Tổ quốc bình yên” năm 2026.

Chương trình là dịp nhìn lại hành trình sáng tạo, lan tỏa những câu chuyện đẹp về bình yên của đất nước; đồng thời tôn vinh các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự.

Dự chương trình có các đồng chí: Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an; Phạm Quang Hưng, Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo; 600 đại biểu là lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo; đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hải Phòng; đại diện các cơ sở giáo dục, đơn vị phối hợp, đồng hành; các tác giả, nhóm tác giả cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ, giáo viên, phụ huynh, học sinh, sinh viên.

Các đại biểu dự Gala. (Ảnh: KIÊN PHẠM)

Cuộc thi được triển khai theo Kế hoạch số 184/KH-BCA ngày 22/3/2026 của Bộ Công an, cùng sự phối hợp của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946-12/7/2026).

Cuộc thi dành cho học sinh phổ thông từ lớp 8 trở lên, sinh viên Việt Nam trong và ngoài nước, học viên các học viện, trường Công an nhân dân và cán bộ, chiến sĩ đang công tác trong lực lượng Công an nhân dân.

Tác phẩm dự thi được thể hiện dưới hình thức video/clip, đa dạng về thể loại, cách thức thể hiện, tập trung phản ánh những câu chuyện nhân văn, hành động đẹp, ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm công dân và sự đóng góp của lực lượng Công an nhân dân cùng nhân dân trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Quá trình triển khai, Ban tổ chức đã nhận được 3.447 tác phẩm dự thi. Trong đó, có 2.086 tác phẩm của học sinh phổ thông từ lớp 8 trở lên và sinh viên; 1.286 tác phẩm của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân; 75 tác phẩm của học viên, sinh viên các học viện, trường Công an nhân dân.

Các tác phẩm phong phú về thể loại như: chính luận, ký sự, phóng sự, tiểu phẩm, phim ngắn, video kể chuyện, video hành động, ca múa nhạc, chân dung, nhật ký… Nội dung tập trung phản ánh những câu chuyện gần gũi, chân thực, giàu cảm xúc; những hành động đẹp, nghĩa cử nhân văn, ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm công dân và sự đóng góp của lực lượng Công an nhân dân cùng nhân dân trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Nhiều tác phẩm được đầu tư công phu về kịch bản, hình ảnh, âm thanh, diễn xuất và ứng dụng công nghệ mới, tạo hiệu quả truyền thông tích cực.

Trong quá trình triển khai, công tác tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng truyền thông số được chú trọng; hơn 5.000 cán bộ, chiến sĩ được tập huấn tại các lớp tập huấn và hội nghị chuyên đề về truyền thông hiện đại trên không gian mạng.

Trải qua ba vòng chấm thi, 569 tác phẩm được lựa chọn vào vòng sơ khảo, hội tụ 5 tiêu chí: ý nghĩa nội dung và tính cảm xúc; thông điệp rõ ràng; kết cấu tác phẩm rõ ràng, mạch lạc; tính sáng tạo; tính lan tỏa và hiệu quả truyền thông.

Thứ trưởng Công an Lê Quốc Hùng phát biểu tại lễ trao giải. (Ảnh: KIÊN PHẠM)

Phát biểu tại lễ trao giải, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Công an nhấn mạnh, hai chữ “bình yên” là giá trị thiêng liêng, cao quý nhất, là khát vọng, mục tiêu hướng tới của mỗi quốc gia, dân tộc, của mỗi gia đình, mỗi con người.

“Tổ quốc bình yên” không chỉ là sự vắng bóng của khói lửa chiến tranh, không có tiếng súng, không bạo loạn, xung đột xã hội, không có tội phạm, mà còn hiện diện rất giản dị qua từng mái ấm gia đình, an toàn trên mỗi con đường, góc phố, an lành sáng tạo trong mỗi trường, lớp, đoàn tụ hạnh phúc trong mỗi gia đình và là nền tảng, điều kiện để mỗi người được sống, lao động, học tập, phát triển.

Chúng ta thấu hiểu sâu sắc rằng “bình yên” không tự nhiên mà có, đó là sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, quản lý của Nhà nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự hy sinh, cống hiến thầm lặng của đồng bào, chiến sĩ; sự đóng góp to lớn của lực lượng vũ trang nhân dân.

Trong đó có Công an nhân dân, Quân đội nhân dân đang ngày đêm bảo vệ an ninh, trật tự và chủ quyền quốc gia với mục tiêu cao nhất, bao trùm nhất đó là giữ gìn bình yên cho Tổ quốc, đất nước, cho từng con phố, bản làng, từng mái nhà và giấc ngủ của nhân dân.

Với ý nghĩa sâu sắc đó, Bộ Công an đã phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Cuộc thi để “lắng nghe” thế hệ trẻ chia sẻ những câu chuyện tích cực, những “góc nhìn” và “hiến kế” để xây dựng xã hội an ninh, an toàn; Nâng cao nhận thức pháp luật, nhận diện, phòng ngừa và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là tội phạm lừa đảo và tội phạm công nghệ cao.

Qua đó, hình thành phong trào sáng tạo nội dung số tích cực trên không gian mạng. Đặc biệt, cuộc thi lần này nhằm cụ thể hóa tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về việc dùng thông tin chính thống “phủ xanh” không gian mạng, tận dụng ưu thế công nghệ để lan tỏa giá trị nhân văn, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy niềm tin đẩy lùi dao động”.

Tại Gala, Ban tổ chức trao 255 giải thưởng, gồm: 5 giải đặc biệt, 25 giải A, 50 giải B, 75 giải C và100 giải Khuyến khích.

Cuộc thi thu hút đông đảo học sinh từ lớp 8 trở lên tham gia. (Ảnh: KIÊN PHẠM)

Thông qua những hình ảnh chân thực, câu chuyện giàu cảm xúc và góc nhìn sáng tạo, Cuộc thi góp phần khắc họa hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ; lan tỏa ý thức thượng tôn pháp luật, tinh thần trách nhiệm cộng đồng và khát vọng gìn giữ cuộc sống bình yên.

Cuộc thi cũng khẳng định mỗi người dân, nhất là thế hệ trẻ, không chỉ là người tiếp nhận thông tin mà còn có thể trở thành chủ thể sáng tạo, lan tỏa thông tin tích cực, chung tay xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.

Thành công của cuộc thi là cơ sở để tiếp tục nghiên cứu, đổi mới nội dung, phương thức truyền thông số, phát huy sức mạnh phối hợp giữa lực lượng Công an nhân dân, ngành giáo dục và đào tạo, các cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục và nhân dân.