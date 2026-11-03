Di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám: Đổi mới trong khám phá di sản

Phù Đổng đã được UBND thành phố Hà Nội công nhận là Làng nghề cây cảnh hoa giấy Phù Đổng năm 2020; đồng thời là một trong những làng nghề có diện tích trồng hoa giấy lớn nhất ở miền Bắc. Những năm qua, người dân nơi đây đã không ngừng bền bỉ gắn bó, tìm kiếm những cách làm mới, sáng tạo, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm làng nghề theo hướng phát triển bền vững.