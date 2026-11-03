Di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám: Đổi mới trong khám phá di sản
Nhân dịp kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076 - 2026), chiều 3/11, Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám phối hợp với Đại sứ quán Pháp, Viện Pháp tại Việt Nam và Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, tổ chức lễ ra mắt sơ đồ và tờ gấp tham quan mới tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/di-tich-van-mieu-quoc-tu-giam-doi-moi-trong-kham-pha-di-san-24626110323035621.htm