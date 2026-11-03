Sẵn sàng cho 'Đêm hội thưởng trà' tại Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026

Các tiết mục văn nghệ được chuẩn bị kỹ lưỡng.

"Đêm hội thưởng trà” sẽ diễn ra từ 19h 30 phút ngày 4-11 tại sân khấu Phố đi bộ trung tâm tỉnh, đúng dịp kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên (04/11/1831 - 04/11/2026).

Tại buổi tổng duyệt, Ban Tổ chức đã rà soát toàn bộ kịch bản, các tiết mục nghệ thuật, công tác điều hành, hệ thống âm thanh, ánh sáng, hiệu ứng 3D mapping và phần trình diễn pha trà, mời trà.

Theo đó, mở đầu chương trình là màn trình diễn nghệ thuật pha trà, mời trà đại biểu và du khách của 30 trà nương trên nền nhạc dân tộc. Tiếp theo là chương trình nghệ thuật “Hương trà hội tụ”, gồm 2 chương: “Di sản xứ trà - Đậm đà bản sắc” và “Hội tụ tinh hoa - Vươn xa thế giới”.

Chương trình kết hợp trình diễn 3D mapping với các loại hình nghệ thuật truyền thống như: Hát Then, múa Tắc xình, hát Xoan, Quan họ, Xẩm, Ví dặm, Cồng chiêng Tây Nguyên; đồng thời, giới thiệu văn hóa trà đạo Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc...

Khép lại Đêm hội là phần giao lưu, thưởng trà giữa đại biểu, nghệ nhân, nghệ sĩ với nhân dân và du khách.

Tiết mục kết hợp trình diễn 3D mapping trong chương trình nghệ thuật "Hương trà hội tụ".

Các tiết mục được dàn dựng công phu, kết hợp nghệ thuật truyền thống với công nghệ trình diễn hiện đại, sẽ góp phần tôn vinh nghệ thuật thưởng trà của các vùng miền và sự giao lưu văn hóa qua chén trà.

Sau tổng duyệt, Ban Tổ chức và các đơn vị tiếp tục rút kinh nghiệm, điều chỉnh những nội dung chưa hoàn thiện về hình ảnh, trang phục, bố cục sân khấu, thời lượng..., nhằm bảo đảm chương trình diễn ra đúng kế hoạch, tạo ấn tượng tốt đẹp với người dân và du khách.