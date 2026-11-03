Phô mai Asiago PDO, thịt nguội Pháp mang đến hương vị mới của tinh hoa ẩm thực châu Âu tại Việt Nam

Đại diện Hiệp hội Bảo vệ Phô mai Asiago (Consorzio Tutela Formaggio Asiago) và Liên đoàn các Doanh nghiệp Thịt chế biến và Thực phẩm thịt nguội Pháp (FICT) gặp gỡ truyền thông ngày 30/10 vừa qua tại khách sạn Mövenpick Hà Nội.

Chiến dịch "Europe, Be My Guest"

Chuỗi hoạt động nằm trong khuôn khổ chiến dịch "Europe, Be My Guest", được triển khai trong 3 năm, từ tháng 9/2025 đến tháng 8/2028. Chiến dịch do Liên minh châu Âu đồng tài trợ và được phối hợp tổ chức bởi Hiệp hội Phô mai Asiago và FICT.

Đây là lời mời cùng quây quần bên bàn tiệc, thưởng thức và khám phá không chỉ các loại phô mai và thịt nguội châu Âu, mà còn cả những giá trị văn hóa đặc sắc của châu lục này.

Chiến dịch hướng đến mục tiêu nâng cao nhận thức, gia tăng mức độ hiện diện và thúc đẩy doanh số của phô mai Asiago PDO cùng các sản phẩm thịt nguội Pháp tại Việt Nam, Hàn Quốc và Đài Loan; đồng thời mở rộng sự hiện diện của các sản phẩm này trong hệ thống bán lẻ, phân phối và dịch vụ ăn uống.

Bên cạnh đó, chiến dịch nhấn mạnh những giá trị tạo nên sự khác biệt của ngành sản xuất thực phẩm và nông sản châu Âu, bao gồm an toàn thực phẩm, khả năng truy xuất nguồn gốc, tính xác thực, ghi nhãn minh bạch, phúc lợi động vật, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, song hành cùng chất lượng, hương vị, sự đa dạng và những giá trị truyền thống của sản phẩm.

Nhiều sản phẩm trong số này được chứng nhận theo các hệ thống chất lượng của Liên minh châu Âu, bao gồm PDO (Tên gọi xuất xứ được bảo hộ) và PGI (Chỉ dẫn địa lý được bảo hộ), qua đó mang đến cho người tiêu dùng những bảo chứng rõ ràng về nguồn gốc và tiêu chuẩn sản xuất.

Các đầu bếp chế biến món ăn trong buổi Hội Thảo Dành Cho Đầu Bếp tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 29/10.

Bước sang năm thứ hai triển khai tại Việt Nam, chiến dịch tiếp nối những thành quả từ chuỗi hoạt động năm đầu tiên vào tháng 11/2025. Khi đó, sự kiện kết nối giao thương tại Thành phố Hồ Chí Minh cùng các buổi hội thảo dành cho đầu bếp tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đã đặt nền móng cho việc xây dựng quan hệ hợp tác với các chuyên gia trong ngành ẩm thực Việt Nam.

Trong năm nay, chiến dịch tập trung chuyển từ giai đoạn giới thiệu sản phẩm sang thúc đẩy sự đón nhận và ứng dụng lâu dài trong ngành ẩm thực Việt Nam.

Chuỗi hoạt động năm nay đã khởi động với buổi hội thảo dành cho đầu bếp tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 29/10/2026. Sự kiện gặp gỡ báo chí diễn ra hôm nay sẽ tiếp nối bằng chương trình kết nối giao thương dành cho các nhà phân phối, nhà nhập khẩu, đơn vị bán lẻ và chuyên gia trong lĩnh vực dịch vụ lưu trú, nhà hàng và khách sạn.

Chuỗi hoạt động sẽ khép lại vào ngày 31/10/2026 với buổi hội thảo thứ hai dành cho các đầu bếp tại Hà Nội.

Hai di sản ẩm thực, cùng hội tụ trên bàn tiệc từ châu Âu

Phô mai Asiago PDO là sản phẩm mang tên gọi được bảo hộ theo luật pháp châu Âu. Nhãn chứng nhận PDO (Protected Designation of Origin - Tên gọi xuất xứ được bảo hộ) là một trong những chứng nhận chất lượng chính thức của Liên minh châu Âu.

Chứng nhận này xác nhận rằng những đặc tính riêng biệt của sản phẩm gắn liền với điều kiện địa lý nơi sản phẩm được tạo ra; đồng thời, cả nguyên liệu thô và toàn bộ quy trình sản xuất đều phải diễn ra trong khu vực địa lý được chỉ định, tuân thủ các quy chuẩn sản phẩm nghiêm ngặt và phương pháp sản xuất truyền thống tại địa phương. Đối với người tiêu dùng, nhãn PDO là bảo chứng cho tính xác thực, nguồn gốc có thể truy xuất và chất lượng đồng nhất của sản phẩm.

Được thành lập vào năm 1979, Hiệp hội Phô mai Asiago chịu trách nhiệm giám sát toàn bộ chuỗi sản xuất, từ khâu thu mua sữa đến đóng gói và tiếp thị, đồng thời bảo vệ thương hiệu Asiago trước các hành vi làm giả trong và ngoài nước.

Phô mai Asiago được sản xuất từ nguồn sữa tươi tại chính vùng xuất xứ, trải qua quá trình chế biến trong vòng vài giờ sau khi vắt sữa và chỉ sử dụng ba thành phần: sữa, men đông tụ và muối. Có nguồn gốc từ cao nguyên Asiago - cao nguyên lớn nhất châu Âu - đây là một trong số rất ít loại phô mai hội tụ hai dòng sản phẩm với đặc tính khác biệt dưới cùng một tên gọi:

Asiago PDO tươi (Fresh Asiago PDO): Được làm từ sữa nguyên kem và ủ từ 20-40 ngày, có kết cấu mềm mịn, vị sữa dịu nhẹ và hậu vị ngọt thanh. Asiago PDO ủ lâu (Aged Asiago PDO): Được làm từ sữa tách béo một phần và ủ từ 3 tháng đến hơn 15 tháng theo phong cách "Stravecchio", sở hữu kết cấu chắc, hương vị đậm đà và tự nhiên không chứa lactose sau 6 tháng ủ.

Các sản phẩm thịt nguội truyền thống của Pháp được đại diện bởi FICT, tổ chức được thành lập năm 1924, hiện đại diện cho 310 doanh nghiệp, trong đó 90% là doanh nghiệp vừa và nhỏ, với tổng số 32.500 lao động.

Danh mục của ngành hàng bao gồm hơn 450 sản phẩm đặc trưng, từ giăm bông muối ủ khô (dry-cured ham), xúc xích khô (saucisson sec) đến pa-tê (pâté), thịt nguội ép khuôn (terrine) và thịt hầm xé sợi (rillettes).

Muối từ vùng duyên hải, không khí vùng núi cùng các phương pháp hun khói và ủ truyền thống tạo nên nét đặc trưng riêng cho từng sản phẩm. Một số công thức sản xuất còn được công nhận chính thức ở cấp độ châu Âu nhờ các phương pháp chế biến và ủ đặc thù.

Đa dạng các sản phẩm phô mai Asiago PDO và thịt nguội truyền thống Pháp được giới thiệu với thị trường Việt Nam.

Chất lượng và phát triển bền vững bắt nguồn từ truyền thống

Nguồn gốc được bảo hộ: Hệ thống chứng nhận PDO đảm bảo hoạt động sản xuất được thực hiện trong phạm vi một khu vực địa lý xác định, qua đó gìn giữ tri thức bản địa, phương thức canh tác truyền thống và sinh kế của cộng đồng địa phương.

Truy xuất nguồn gốc toàn diện: Mỗi bánh phô mai Asiago đều có thể truy xuất nguồn gốc và được sản xuất theo đúng các quy chuẩn nghiêm ngặt của chứng nhận PDO.

Các doanh nghiệp sản xuất thịt nguội Pháp, hiện chế biến hơn 75% sản lượng thịt heo của Pháp, cũng phải tuân thủ quy trình kiểm tra định kỳ với hàng nghìn lượt kiểm định mỗi năm.

Tôn trọng tự nhiên và thời gian: Phô mai Asiago được ủ chín từ từ trong các hầm ủ chuyên dụng, trong khi giăm bông Pháp được hong khô chậm trong điều kiện thông gió tự nhiên. Mọi công đoạn đều được thực hiện theo đúng thời gian cần thiết, với những phương pháp đã được hoàn thiện và lưu truyền qua nhiều thế hệ.

"Europe, Be My Guest" là chiến dịch kéo dài ba năm do Liên minh châu Âu tài trợ, quy tụ Hiệp hội Phô mai Asiago và FICT nhằm quảng bá phô mai Asiago PDO cùng các sản phẩm thịt nguội Pháp tại Việt Nam, Hàn Quốc và Đài Loan. Thông qua đó, chiến dịch góp phần nâng cao nhận thức về chất lượng thực phẩm và nông sản châu Âu, đồng thời thúc đẩy khả năng tiếp cận thị trường cho các sản phẩm này.