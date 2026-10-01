Vắng Messi, Argentina vẫn thắng dễ Bolivia

Argentina thắng dễ Bolivia dù thiếu Lionel Messi. Ảnh: Reuters.

Dù không có sự phục vụ của Messi, thầy trò Lionel Scaloni vẫn áp đảo toàn diện nhờ màn trình diễn chói sáng của Nico Paz với 1 bàn thắng và 1 kiến tạo. Các pha lập công còn lại được ghi bởi Lautaro Martinez, đội trưởng Cristian Romero và tiền đạo vào sân thay người Jose Manuel Lopez.

Bước vào trận đấu với tỷ lệ kiểm soát bóng áp đảo hơn 80%, Argentina sớm cụ thể hóa ưu thế ở phút 19. Sau pha đập nhả ăn ý ở trung lộ, Alexis Mac Allister kiến tạo thuận lợi để Martinez loại bỏ sự kèm cặp của hậu vệ đối phương rồi dứt điểm chìm hiểm hóc mở tỷ số.

Đến phút 29, Exequiel Palacios tung đường chọc khe tinh tế xé toang tuyến phòng ngự Bolivia, tạo điều kiện để Paz thoát xuống tâng bóng qua đầu thủ môn Guillermo Viscarra nhân đôi cách biệt.

Sang hiệp hai, "Các vũ công Tango" tiếp tục duy trì sức ép nghẹt thở. Phút 53, từ quả đá phạt chuẩn xác của Paz, Romero bật cao đánh đầu tung lưới Bolivia nâng tỷ số lên 3-0.

Cầm chắc chiến thắng, huấn luyện viên Scaloni liên tục tung các gương mặt trẻ như Franco Mastantuono hay Valentin Barco vào sân thử nghiệm. Dù bỏ lỡ cơ hội ngon ăn ở phút 84, Lopez kịp chuộc lỗi bằng pha dứt điểm cận thành ở phút 87, ấn định chiến thắng giòn giã 4-0 cho Argentina.

Sau chiến thắng giòn giã trước Bolivia, Argentina sẽ chuẩn bị cho trận giao hữu tiếp theo gặp Burkina Faso vào ngày 4/10.

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