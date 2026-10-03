Thống kê trận đấu Brackley Town 0-2 Chelmsford City: N. Ralph tỏa sáng, Chelmsford City giành trọn 3 điểm
Chelmsford City vượt qua Brackley Town với tỷ số 2-0. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.
Kết quả & diễn biến bàn thắng
Những khoảnh khắc quyết định
Lịch sử đối đầu
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* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/thong-ke-tran-dau-brackley-town-0-2-chelmsford-city-n-ralph-toa-sang-chelmsford-city-gianh-tron-3-diem-467716.html