Thống kê trận đấu Guiseley AFC 1-0 Bradford (Park Avenue): E. Owen tỏa sáng, Guiseley AFC giành trọn 3 điểm
Guiseley AFC vượt qua Bradford (Park Avenue) với tỷ số 1-0. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.
Kết quả & diễn biến bàn thắng
Những khoảnh khắc quyết định
Lịch sử đối đầu
Phong độ & thống kê mùa giải
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* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/thong-ke-tran-dau-guiseley-afc-1-0-bradford-park-avenue-e-owen-toa-sang-guiseley-afc-gianh-tron-3-diem-467714.html