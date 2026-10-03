Thống kê trận đấu Guiseley AFC 1-0 Bradford (Park Avenue): E. Owen tỏa sáng, Guiseley AFC giành trọn 3 điểm

Khép lại chặng đua tập 9 tuần trước, Top 3 thành viên của chương trình đã thiết lập một mốc mới khi vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng thảo luận trên mạng xã hội. Thứ hạng lần lượt thuộc về Trấn Thành, Ninh Dương Lan Ngọc và Jung Il Woo. Thành tích này tiếp tục minh chứng sức hút khủng khiếp và vị thế khó thể lay chuyển của dàn cast Running Man Việt Nam 2026.