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Thống kê trận đấu Spennymoor Town 4-1 Chester: Spennymoor Town thắng đậm thuyết phục

Spennymoor Town giành chiến thắng đậm 4-1 trước Chester. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

Báo Lâm Đồng
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* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/thong-ke-tran-dau-spennymoor-town-4-1-chester-spennymoor-town-thang-dam-thuyet-phuc-467715.html