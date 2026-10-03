Jorge Jesus đồng ý gặp Ronaldo để hàn gắn

Ronaldo rời đội tuyển sau mâu thuẫn với HLV Jesus. Ảnh: Reuters.

Theo A Bola, Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) muốn tổ chức cuộc gặp giữa Jesus và Ronaldo để hai bên tháo gỡ bất đồng. HLV người Bồ Đào Nha đã chấp nhận đề xuất này. Tuy nhiên, Ronaldo hiện ở Madrid sau khi rời đội tuyển và vẫn chưa đưa ra câu trả lời.

Mâu thuẫn giữa Ronaldo và Jesus xuất hiện sau trận Bồ Đào Nha thắng Na Uy với tỷ số 2-1 hôm 28/9. Ronaldo bất ngờ ngồi dự bị, nhường vị trí cho Goncalo Ramos. Đây là quyết định Jesus đã lên kế hoạch từ trước.

Sau giờ nghỉ, Ronaldo được yêu cầu khởi động cùng nhóm cầu thủ dự bị nhưng cuối cùng không được tung vào sân. Ramos sau đó ghi bàn quyết định chiến thắng cho Bồ Đào Nha. Ronaldo rời sân ngay sau tiếng còi mãn cuộc với vẻ không hài lòng.

Vụ việc nóng lên khi Ronaldo vắng mặt trong buổi tập hôm thứ ba. Chủ tịch FPF sau đó đến nơi đóng quân của đội tuyển và dường như đã gặp cả Jesus lẫn Ronaldo. Cuộc gặp ban đầu được đánh giá tích cực.

Tuy nhiên, căng thẳng lại xuất hiện sau cuộc họp báo của Jesus. HLV này phủ nhận việc có mâu thuẫn với Ronaldo và cho biết kế hoạch ban đầu là sử dụng CR7 khoảng 20-30 phút trước Na Uy. Jesus chỉ thừa nhận sai lầm là để Ronaldo khởi động ngay sau giờ nghỉ. Dù vậy, ông nhấn mạnh vị thế của Ronaldo không thay đổi được nguyên tắc làm việc của mình. Mọi quyết định sử dụng cầu thủ phải thuộc về ban huấn luyện. Sau cuộc họp báo, Ronaldo rời sân Parken trước khi buổi tập diễn ra và thông báo sẽ rời đội tuyển.

Cổ động viên vẫn hô vang tên Ronaldo Dù không thể cùng Bồ Đào Nha đi tiếp tại World Cup 2026, Ronaldo vẫn nhận được sự ủng hộ cuồng nhiệt của các CĐV khi rời sân vận động, trở lại khách sạn sáng 7/7.