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Thống kê trận đấu Gainsborough Trinity 2-3 Anstey Nomads: T. Liversidge tỏa sáng, Anstey Nomads giành trọn 3 điểm

Anstey Nomads vượt qua Gainsborough Trinity với tỷ số 3-2. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

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* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/thong-ke-tran-dau-gainsborough-trinity-2-3-anstey-nomads-t-liversidge-toa-sang-anstey-nomads-gianh-tron-3-diem-467718.html