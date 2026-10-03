Thống kê trận đấu Gainsborough Trinity 2-3 Anstey Nomads: T. Liversidge tỏa sáng, Anstey Nomads giành trọn 3 điểm

Tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 diễn ra ở Aichi-Nagoya, thể thao Trung Quốc đã chính thức xác lập một cột mốc lịch sử mới. Các VĐV Trung Quốc mang về tổng cộng 169 HCV, thiết lập kỷ lục mới cho nền thể thao nước này.