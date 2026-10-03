Bóng chuyền nam Iran lần thứ tư liên tiếp giành HCV ASIAD

Trận chung kết diễn ra tối 3.10 tại Nagoya (Nhật Bản), chứng kiến màn so tài hấp dẫn giữa hai đội bóng hàng đầu châu lục.

Đội tuyển Iran bảo vệ thành công tấm HCV ASIAD sau khi vượt qua Nhật Bản trong trận chung kết. Ảnh: AVC

Iran nhập cuộc chủ động, đẩy cao tốc độ và liên tục gây sức ép lên hàng chắn Nhật Bản. Sau cuộc giằng co quyết liệt, Iran giành chiến thắng 28-26 ở set đầu.

Nhật Bản nhanh chóng đáp trả trong set 2. Với khả năng tổ chức tấn công hiệu quả hơn, đội chủ nhà giành chiến thắng 25-19 để cân bằng tỷ số.

Tuy nhiên, Iran cho thấy bản lĩnh ở những thời điểm quyết định, lần lượt thắng 25-21 và 26-24 trong hai set tiếp theo.

Chung cuộc, Iran thắng 3-1, giành HCV bóng chuyền nam ASIAD 2026. Nhật Bản nhận HCB, trong khi Pakistan giành HCĐ.

Kết quả trận chung kết

Đây là lần thứ tư liên tiếp Iran bước lên bục cao nhất tại ASIAD. Trước đó, đội bóng này lần lượt đánh bại Nhật Bản ở chung kết năm 2014, Hàn Quốc năm 2018 và Trung Quốc tại ASIAD 19 năm 2023.

Thành tích tại Nagoya cũng giúp Iran vượt qua Trung Quốc và Hàn Quốc, những đội cùng có 3 HCV, để vươn lên đứng thứ hai trong lịch sử bóng chuyền nam ASIAD. Nhật Bản vẫn giữ kỷ lục với 8 lần giành HCV.

Với chức vô địch thứ tư liên tiếp, Iran tiếp tục duy trì vị thế thống trị ở bóng chuyền nam châu lục tại đấu trường Á vận hội trong hơn một thập niên qua.