Thể thaoBóng đá quốc tế

Thống kê trận đấu Truro City 4-0 Cirencester Town: Truro City thắng đậm thuyết phục

Truro City giành chiến thắng đậm 4-0 trước Cirencester Town. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

Báo Lâm Đồng
217 liên quanGốc

Kết quả & diễn biến bàn thắng

Những khoảnh khắc quyết định

Lịch sử đối đầu

Phong độ & thống kê mùa giải

▶ Xem tường thuật trận đấu

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/thong-ke-tran-dau-truro-city-4-0-cirencester-town-truro-city-thang-dam-thuyet-phuc-467717.html