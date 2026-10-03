Malaysia mất đội trưởng trước trận gặp tuyển Việt Nam

Tối 3/10, huấn luyện viên Tan Cheng Hoe của đội tuyển Malaysia xác nhận đội trưởng, hậu vệ Dion Cools rời đội tuyển vì lý do cá nhân. Việc thủ quân này rời đội diễn ra chỉ vài ngày trước trận tranh hạng ba với đội tuyển Việt Nam ở FIFA ASEAN Cup 2026. Tiền vệ cánh Faisal Halim cũng rời đội tuyển và trở về CLB Selangor để điều trị chấn thương bắp chân.

“Faisal không thể tiếp tục đồng hành cùng đội vì chấn thương. Ngoài ra, sau trận đấu vừa qua với Singapore, Dion đã rời đội vì có việc cá nhân cần giải quyết gấp. Chúng tôi tôn trọng quyết định của Dion và chúc cậu ấy mọi điều tốt đẹp nhất”, HLV Cheng Hoe cho biết.

HLV Tan Cheng Hoe của đội tuyển Malaysia xác nhận Dion Cools (áo vàng) rời đội tuyển vì lý do cá nhân. (Ảnh: The Star)

Ông nhấn mạnh Dion Cools giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống thi đấu và hàng phòng ngự của Malaysia: “Xét về lối chơi cũng như khả năng phòng ngự của chúng tôi, Dion giữ vai trò rất quan trọng. Cậu ấy không chỉ là đội trưởng mà còn tổ chức và chỉ huy hàng phòng ngự rất tốt.

Không chỉ Dion, toàn bộ đội hình đều xứng đáng được ghi nhận vì tinh thần cống hiến trong ba trận vừa qua. Các cầu thủ đã thể hiện rất tốt. Tôi vô cùng tự hào về lối chơi của đội cũng như những kết quả tích cực mà chúng tôi đạt được”.

Dù thiếu hai cầu thủ quan trọng, HLV Cheng Hoe yêu cầu các học trò duy trì sự ổn định và tiếp tục phong độ hiện tại. Malaysia chưa để thủng lưới bàn nào kể từ đầu giải.

“Tất nhiên, chúng tôi cần nỗ lực hơn nữa và duy trì sự ổn định bởi đối thủ tiếp theo là đội tuyển Việt Nam, một đội bóng rất mạnh với cách tổ chức chiến thuật chặt chẽ cả trong tấn công lẫn phòng ngự. Chúng tôi từng nhiều lần thua Việt Nam trong quá khứ, nhưng phải bước vào trận đấu này với sự tự tin tuyệt đối và xem đây là cơ hội tốt để giành một kết quả tích cực”, nhà cầm quân của đội tuyển Malaysia nói.

HLV Tan Cheng Hoe cũng cho rằng tinh thần tập thể sẽ là yếu tố quan trọng khi Malaysia thiếu hai trụ cột.

“Những trận gặp Việt Nam luôn là những cuộc đối đầu mà chúng tôi mong chờ. Trong quá khứ, chúng tôi thường không đạt kết quả như mong muốn trước họ. Hy vọng lần này, với đội hình tốt nhất có thể và đà phong độ hiện tại, Malaysia sẽ giành kết quả tích cực”, ông chia sẻ.

Theo lịch thi đấu, trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia diễn ra ngày 5/10 tại sân Gelora Bung Karno, quyết định vị trí thứ ba tại FIFA ASEAN Cup 2026.