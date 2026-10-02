Ukraine đưa tên lửa tự phát triển lửa FP-7 vào chiến đấu

Tên lửa đạn đạo chiến thuật FP-7 của Ukraine lần đầu tiên sử dụng trong chiến đấu. (Video: VZ)

FP-7 được phát triển bởi Fire Point, công ty Ukraine đứng sau máy bay không người lái tấn công tầm xa FP-1 và tên lửa hành trình FP-5 Flamingo. Fire Point mô tả FP-7 là một tên lửa đạn đạo nhỏ gọn, với tầm bắn được công bố lên tới 250 km và mang đầu đạn nặng tối đa 200 kg.

Theo thông số do công ty công bố, FP-7 có tốc độ tối đa khoảng 1.500 m/giây, tương đương 5.400 km/giờ, có thể đạt độ cao tối đa 60 km và độ chính xác được công bố ở mức 14 m. Fire Point không giải thích cách đo độ chính xác này, trong khi các thông số kỹ thuật của tên lửa hiện chưa được xác minh độc lập.

Tên lửa đạn đạo sử dụng động cơ tên lửa để tăng tốc lên quỹ đạo cao trước khi lao xuống mục tiêu với tốc độ lớn. Đặc điểm này khiến các hệ thống phòng không có ít thời gian phản ứng hơn so với việc đối phó với nhiều loại UAV và tên lửa hành trình.

Trong cuộc xung đột, Nga đã sử dụng số lượng lớn tên lửa đạn đạo Iskander cùng nhiều loại tên lửa khác để tấn công Ukraine. Ở chiều ngược lại, Ukraine chủ yếu dựa vào các tên lửa đạn đạo ATACMS do Mỹ cung cấp cho những cuộc tập kích tầm xa, với tầm bắn lên tới khoảng 300 km.

Với tầm bắn tối đa 250 km, FP-7 thuộc nhóm tên lửa chiến thuật. Trên lý thuyết, phạm vi này cho phép nó tấn công các sở chỉ huy, trận địa phòng không, kho đạn và sân bay nằm phía sau tiền tuyến hoặc trong những khu vực do Nga kiểm soát. Tầm bắn này không cho phép FP-7 vươn sâu vào phần lớn lãnh thổ Nga.

Fire Point cũng đã công bố một mẫu tên lửa đạn đạo lớn hơn mang tên FP-9, được thiết kế cho tầm bắn xa hơn.

FP-7 là chương trình tên lửa đạn đạo thứ hai của Ukraine thu hút sự chú ý trong năm 2026. Ngày 14/7, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine khi đó là Mykhailo Fedorov tuyên bố nước này đã thử nghiệm thành công một tên lửa đạn đạo do trong nước phát triển. Ông không công bố tên hệ thống, nhưng những thông tin được đưa ra phù hợp với hệ thống tên lửa tác chiến-chiến thuật Sapsan, còn được biết đến trên thị trường xuất khẩu với tên Hrim-2. Ông Fedorov cho biết các nhà phát triển đã giảm 30% chi phí của hệ thống và đồng thời cải thiện độ chính xác.