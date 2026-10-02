Nga đưa loạt UAV tên lửa phản lực mới vào chiến trường Ukraine

Theo Rostec, S-71M, S-71K và Dan-T có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ tương tự tên lửa hành trình nhưng với chi phí thấp hơn đáng kể.

Tên lửa hành trình tầm ngắn Dan-T. (Ảnh: DB)

Rostec mô tả S-71M, S-71K và Dan-T là dòng vũ khí nằm giữa máy bay không người lái (UAV) tấn công và tên lửa hành trình. Trong tuyên bố đăng trên báo Krasnaya Zvezda của Bộ Quốc phòng Nga ngày 30/9, tập đoàn này cho rằng ranh giới giữa hai loại vũ khí đang ngày càng thu hẹp khi công nghệ UAV phát triển.

Theo Rostec, các UAV phản lực mới có độ chính xác, khả năng cơ động và tầm hoạt động tương đương tên lửa hành trình, nhưng chi phí chế tạo thấp hơn đáng kể. Tập đoàn này kỳ vọng chúng sẽ trở thành một trong những loại vũ khí tiêu chuẩn của lực lượng không quân tiền tuyến Nga trong thời gian tới, bên cạnh bom lượn đang được sử dụng rộng rãi tại chiến trường Ukraine.

Rostec không công bố giá thành, sản lượng hay các thông số hiệu suất cụ thể của 3 mẫu vũ khí. Những tuyên bố của tập đoàn về độ chính xác và hiệu quả chiến đấu cũng chưa được kiểm chứng độc lập.

S-71M và S-71K có thể được phóng từ Su-57

Theo hãng thông tấn TASS Nga, S-71M và S-71K được thiết kế để phóng từ máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm, trong đó có Su-57. Kích thước của hai loại vũ khí này đủ nhỏ để nằm bên trong khoang vũ khí của Su-57, qua đó cho phép máy bay mang theo chúng mà không làm thay đổi đáng kể đặc tính giảm phản xạ radar.

Rosoboronexport từng trưng bày S-71M và S-71K cùng một chiếc Su-57E tại Triển lãm Hàng không Quốc tế El Alamein ở Ai Cập hồi tháng 9.

Cơ quan tình báo quân sự Ukraine cho biết đã kiểm tra các mảnh vỡ của cả hai hệ thống. Theo cơ quan này, S-71K, còn được gọi là Kovyor, mang đầu đạn là bom nổ mạnh OFAB-250-270 nặng 250 kg và không được trang bị hệ thống dẫn đường giai đoạn cuối.

S-71M, có tên Monokhrom, được cho là sử dụng mô-đun máy tính NVIDIA Jetson Orin do Mỹ sản xuất. Đây là một nền tảng máy tính nhỏ được thiết kế để xử lý các ứng dụng trí tuệ nhân tạo trên thiết bị.

Dan-T hướng tới một loại tên lửa giá rẻ

Dan-T là mẫu nhỏ hơn trong 3 hệ thống. Theo Rostec, loại vũ khí này đã được phóng thành công hàng trăm lần nhằm vào các mục tiêu ở Ukraine. Dan-T có thể được triển khai từ máy bay và trực thăng, bao gồm cả một số nền tảng do nước ngoài sản xuất.

Khả năng tương thích với nhiều loại phương tiện mang có thể cho thấy Dan-T không chỉ được phát triển cho nhu cầu trong nước mà còn hướng tới thị trường xuất khẩu.

Nguồn gốc của Dan-T hiện vẫn có những cách diễn giải khác nhau. Một số nhà phân tích cho rằng đây có thể là tên gọi xuất khẩu của S8000 Banderol, mẫu tên lửa hành trình phản lực cỡ nhỏ do công ty chế tạo UAV Kronshtadt của Nga phát triển. Các chuyên gia Ukraine nhận định Dan-T có thể là phiên bản tấn công của UAV mục tiêu phản lực Dan-M, vốn được Nga sử dụng để huấn luyện lực lượng phòng không.

Theo ước tính từ phía Ukraine, Dan-T có tầm bắn khoảng 500 km và mang đầu đạn nặng khoảng 135 kg. Các quan chức tình báo Ukraine cho rằng Moscow muốn hướng tới việc chế tạo loại vũ khí này hoàn toàn bằng linh kiện trong nước.

Mục tiêu này có liên quan đến những phát hiện của Ukraine về Banderol, loại vũ khí lần đầu xuất hiện trên chiến trường Ukraine vào mùa xuân năm 2025. Banderol chủ yếu được phóng từ các máy bay chiến đấu Su-30 và Su-34, UAV Orion cùng trực thăng tấn công Mi-28, thường từ Crimea theo hướng khu vực Odessa.

Việc Nga phát triển các vũ khí phản lực có chi phí thấp nhưng hoạt động theo cách tương tự tên lửa hành trình có thể tạo ra một bài toán khó cho phòng không Ukraine. Nếu những hệ thống này được sử dụng với số lượng lớn, Ukraine có thể phải huy động các phương tiện phòng không và máy bay đánh chặn vốn có chi phí cao hơn để đối phó với những mục tiêu được chế tạo với giá rẻ hơn đáng kể.

Cách tiếp cận này có điểm tương đồng với việc Nga sử dụng rộng rãi các UAV tấn công kiểu Shahed, khi số lượng lớn vũ khí giá tương đối thấp được sử dụng để gây áp lực lên mạng lưới phòng không đối phương.

Rostec hiện xếp S-71M, S-71K và Dan-T vào một nhóm vũ khí dẫn đường rộng hơn của Nga, bên cạnh tên lửa đạn đạo Iskander, hệ thống tên lửa phóng loạt Tornado-S sử dụng đạn dẫn đường, đạn pháo dẫn đường Krasnopol và UAV/đạn bay lượn KUB của Tập đoàn Kalashnikov.