Lầu Năm Góc công bố 6 sáng kiến mới, triển khai 'Pháo đài nước Mỹ'

Đây là một trong 6 sáng kiến mới mà Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth công bố ngày 1/10, trong đó có kế hoạch thành lập Bộ Tư lệnh Tác chiến Tự động.

Lầu Năm Góc tại Arlington, Virginia, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN phát

Phát biểu tại căn cứ Thủy quân lục chiến Quantico ở bang Virginia trước khoảng 600 quân nhân, ông Hegseth cho biết các ưu tiên của Bộ Chiến tranh trong gần 2 năm qua là củng cố “tinh thần chiến binh”, tái thiết quân đội và khôi phục khả năng răn đe của Mỹ. Ông nhấn mạnh yêu cầu quân đội có nhiệm vụ rõ ràng, trao quyền cho các cấp chỉ huy và tập trung vào hiệu quả tác chiến.

Sáu sáng kiến được ông Hegseth công bố gồm: Thứ nhất, thành lập Bộ Tư lệnh Tác chiến Tự động (Autonomous Warfare Command), với nhiệm vụ tập trung phát triển năng lực tự động hóa, robot và các hệ thống không người lái trong toàn lực lượng liên quân. Mục tiêu là thúc đẩy quá trình chuyển đổi công nghệ quân sự với tốc độ cao.

Thứ hai, triển khai “Dự án Meridian” (Project Meridian). Tổng giám đốc kỹ thuật của Bộ Chiến tranh sẽ phối hợp với khu vực tư nhân nghiên cứu tương lai của chiến tranh, xác định những công nghệ và năng lực mà Mỹ cần làm chủ để duy trì ưu thế quân sự trong nhiều thập niên tới.

Thứ ba, triển khai chương trình “Pháo đài nước Mỹ" (Fortress America), trong đó chú trọng bảo đảm khả năng cung cấp năng lượng ổn định cho các căn cứ quân sự trên lãnh thổ Mỹ, qua đó tăng khả năng duy trì hoạt động trong trường hợp chuỗi cung ứng hoặc các nguồn cung bên ngoài bị gián đoạn. Sáng kiến này đồng thời đặt mục tiêu tăng cường bảo vệ các cơ sở quân sự trong nước. Một nội dung đáng chú ý khác là kế hoạch đưa các chuỗi cung ứng quan trọng trở lại Mỹ. Động thái này được đặt trong định hướng tăng khả năng tự chủ của quân đội, giảm nguy cơ phụ thuộc vào các nguồn cung bên ngoài đối với những lĩnh vực có ý nghĩa đối với an ninh quốc gia.

Thứ tư, xây dựng “Căn cứ quân sự lớn tiếp theo của Mỹ” (The Next Great American Base). Bộ Chiến tranh dự kiến xây dựng một căn cứ quân sự thế hệ mới, có khả năng tự duy trì và hỗ trợ triển khai lực lượng. Các bang sẽ được đề xuất địa điểm xây dựng. Những bang muốn tiếp nhận khoảng 15.000-25.000 quân nhân sẽ phải chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu về đất đai, thủ tục hành chính và hỗ trợ gia đình quân nhân.

Thứ năm, mở rộng “Quân đoàn Học viên Hoa Kỳ" (America’s Corps of Cadets). Bộ Chiến tranh phối hợp với 6 trường đại học nhằm mở rộng nguồn đào tạo sĩ quan tương lai. Chương trình hướng tới đưa nội dung huấn luyện quân sự và phát triển năng lực lãnh đạo tới nhiều cơ sở giáo dục đại học hơn, bên cạnh các học viện quân sự và trường đào tạo sĩ quan hiện nay.

Thứ sáu, thành lập Văn phòng Tôn giáo. Ông Hegseth cho rằng hoạt động hỗ trợ tôn giáo trong quân đội cần được tăng cường. Văn phòng mới sẽ báo cáo trực tiếp với Bộ trưởng Chiến tranh, với nhiệm vụ bảo đảm nguồn lực, cơ sở vật chất và các dịch vụ hỗ trợ tôn giáo cho quân nhân.

Giới chuyên gia nhận định các sáng kiến mới cho thấy Bộ Chiến tranh đang ưu tiên tái cấu trúc quân đội theo hướng tăng tốc ứng dụng trí tuệ nhân tạo, robot, hệ thống tự động và củng cố năng lực sản xuất trong nước. Việc thành lập một bộ tư lệnh cấp 4 sao chuyên trách tác chiến tự động, nếu được triển khai, sẽ đưa các công nghệ không người lái và tự động hóa lên vị trí chính thức hơn trong cơ cấu chỉ huy quân đội.

Một số chuyên gia cũng cho rằng các chương trình về năng lượng, chuỗi cung ứng và căn cứ quân sự phản ánh cách tiếp cận kết hợp giữa hiện đại hóa quân sự và tăng cường khả năng chống gián đoạn hậu cần. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế sẽ phụ thuộc vào nguồn lực, tốc độ triển khai, khả năng tích hợp công nghệ mới với các lực lượng hiện hữu và việc chuyển các sáng kiến thành năng lực tác chiến cụ thể.