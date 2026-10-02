EU họp khẩn về giá dầu diesel tăng vọt trước sức ép từ Mỹ

Cuộc họp giữa các nước thành viên EU và Ủy ban châu Âu (EC) diễn ra ngay sau khi phía Mỹ kêu gọi các đồng minh châu Âu giải phóng nguồn dự trữ chiến lược "ngay lập tức" để kiềm chế cuộc khủng hoảng nhiên liệu toàn cầu. Trước đó, vào ngày 1/10, đại diện EC cùng quan chức các nước Đức, Pháp, Ý, Anh và Ireland cũng đã tiến hành các cuộc thảo luận khẩn cấp để đánh giá tình hình và thảo luận về khả năng xả kho dự trữ.

Sức ép từ Washington gia tăng mạnh mẽ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 30/9 đưa ra khả năng cấm xuất khẩu dầu diesel của Mỹ nhằm hạ giá nhiên liệu trong nước trước kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ diễn ra vào tháng 11. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã hối thúc trên mạng xã hội: "Các đối tác châu Âu của chúng ta nên đẩy nhanh việc thực hiện các cam kết hiện có và ngay lập tức cung cấp thêm nguồn cung để giải quyết các gián đoạn đang diễn ra".

Giá dầu diesel tăng cao đang gây áp lực lạm phát dây chuyền lên ngành logistics, nông nghiệp và đời sống sinh hoạt của người dân EU. Ảnh: Globalnews

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright phát biểu trên truyền hình rằng: "Đây là thời điểm để giải phóng đồng bộ các kho dự trữ diesel khi chúng ta bước vào mùa thu hoạch và mùa nhiên liệu sưởi ấm mùa đông".

Động thái từ Nhà Trắng đang đẩy châu Âu vào bài toán an ninh năng lượng hóc búa trước mùa đông. Theo số liệu từ Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat), tính đến tháng 5/2025, toàn khối EU đang lưu giữ khoảng 39 triệu tấn dầu diesel và dầu sưởi khẩn cấp; trong đó Pháp sở hữu khoảng 8,2 triệu tấn và Đức duy trì 5,6 triệu tấn, chiếm tới 35% tổng kho dự trữ chiến lược của liên minh.

Quy định của EU yêu cầu các nước thành viên duy trì lượng dự trữ tối thiểu tương đương 90 ngày nhập khẩu ròng hoặc 61 ngày tiêu thụ trong nước.

Tuy nhiên, việc xả kho dự trữ khiến các nước lo ngại sẽ làm suy giảm đệm an toàn năng lượng nếu xung đột tại Trung Đông kéo dài. Châu Âu hiện tự sản xuất khoảng 70% lượng diesel tiêu thụ nội địa, nhưng phụ thuộc lớn vào nguồn nhập khẩu, trong đó Mỹ cung cấp khoảng 32% tổng lượng diesel nhập khẩu ngoài khối của EU năm nay và chiếm tới 57% lượng diesel nhập khẩu tại Tây Bắc Âu.

Tại Anh, khoảng một phần ba lượng diesel nhập khẩu năm ngoái cũng đến từ Mỹ. Trong khi đó, nguồn cung từ Trung Đông bị siết chặt do chiến sự tại eo biển Hormuz làm xuất khẩu của các nước Vùng Vịnh giảm xuống còn 390.000 thùng/ngày trong tháng 8, còn Nga đã kéo dài lệnh cấm xuất khẩu diesel đến hết tháng 10 sau khi các nhà máy lọc dầu bị tấn công.

Sự thiếu hụt nguồn cung đã đẩy giá diesel lên mức kỷ lục, gây chấn động nền kinh tế châu Âu. Giá bán lẻ diesel trung bình trên toàn EU đã chạm mốc kỷ lục 2,23 EUR mỗi lít, trong khi 96% xe tải đang lưu thông tại EU chạy bằng diesel khiến chi phí vận tải đường bộ tăng vọt. Cuộc khủng hoảng giá nhiên liệu hiện đang gây áp lực lạm phát dây chuyền lên ngành logistics, nông nghiệp và đời sống sinh hoạt của người dân trên khắp hai bờ Đại Tây Dương.