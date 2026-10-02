Xung đột Trung Đông: Iran nói 'bóng đang trên sân Mỹ', Washington áp đặt trừng phạt, cảnh báo nếu dính líu sự cố Flydubai

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh. (Nguồn: Anadolu)

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh nói với kênh truyền hình Russia-1 rằng, Tehran cũng yêu cầu Mỹ trả lại các tài sản của Iran đang bị phong tỏa, dỡ bỏ lệnh phong tỏa và thực hiện các biện pháp liên quan khác.

Theo sáng kiến 7 ngày, Washington trước tiên phải thực hiện các yêu cầu của Tehran, trong đó có chấm dứt các hành động thù địch, giải phóng tài sản Iran bị phong tỏa, dỡ bỏ các hạn chế đối với dầu mỏ và chấm dứt phong tỏa hàng hải. Đổi lại, Iran sẽ mở lại eo biển Hormuz và bắt đầu đàm phán về một thỏa thuận cuối cùng trong khuôn khổ 7 ngày.

Ông Khatibzadeh cho biết, Iran đã chuyển sáng kiến tới Mỹ thông qua Qatar và sau đó nhận được phản hồi của Washington cũng qua trung gian Qatar. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã chuyển phản hồi ban đầu của Tehran tới bên trung gian trong thời gian ngắn dừng chân trên đường trở về từ New York.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran nhấn mạnh: “Quả bóng đang ở phía sân của Mỹ”. Theo ông Khatibzadeh, Iran vẫn theo đuổi giải pháp ngoại giao, dù cáo buộc Mỹ nhiều lần vi phạm các thỏa thuận trước đây. Bên cạnh đó, Tehran đồng thời duy trì mức độ sẵn sàng phòng thủ cao nhất để ứng phó với “bất kỳ kịch bản nào”.

Trong khi đó, Mỹ ngày 1/10 đã công bố vòng trừng phạt mới nhằm vào Iran. Theo đó, Bộ Tài chính Mỹ đưa hai nhà sản xuất ô tô lớn nhất nước Cộng hòa Hồi giáo là Iran Khodro và SAIPA, cùng một số công ty con, vào danh sách trừng phạt. Công ty Đường sắt Cộng hòa Hồi giáo Iran và hai doanh nghiệp đường sắt khác cũng bị nhắm tới.

Washington đồng thời bổ sung các ngành ô tô và đường sắt của Iran vào phạm vi áp dụng các biện pháp trừng phạt theo lĩnh vực, cho phép tiếp tục nhắm tới các cá nhân và tổ chức hoạt động trong những ngành này.

Riêng mạng lưới tài chính A7 bị Mỹ xác định là “tổ chức tội phạm xuyên quốc gia đáng kể”. Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc mạng lưới này được Iran sử dụng để né tránh các biện pháp trừng phạt và cho biết các đơn vị thuộc mạng lưới đã xử lý hơn 17 tỷ USD trong giai đoạn từ tháng 1/2025 đến tháng 6/2026.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho rằng, các biện pháp mới nhằm vào những mạng lưới hỗ trợ Iran và tạo cơ sở để Washington cùng các đối tác cắt nguồn thu của Tehran.

Trong một diễn biến khác, cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo, Iran sẽ bị đáp trả “rất mạnh” nếu có liên quan sự cố tấn công nghiêm trọng trên chuyến bay Flydubai từ Dubai, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) tới Tel Aviv, Israel.

Chuyến bay FZ1073 đã phải chuyển hướng và hạ cánh khẩn cấp tại thành phố Tabuk của Saudi Arabia sau khi hãng hàng không cho biết xảy ra “một cuộc xô xát trong buồng lái”. Flydubai sau đó tạm dừng các chuyến bay đến và đi Israel trong khi nhà chức trách điều tra vụ việc.

Ông Trump cũng tuyên bố trên mạng xã hội Truth Social rằng, Mỹ đã loại bỏ “mối đe dọa hạt nhân Iran” chỉ trong một đêm và cho biết phần việc còn lại là bảo đảm mối đe dọa này không tái diễn.