Nga hành động đáp trả quyết định 'không thân thiện' của Hungary, Budapest không muốn leo thang căng thẳng

Quan hệ giữa Nga-Hungary hiện tại không còn êm đẹp. (Nguồn: 1news)

Bộ Ngoại giao Nga cho biết đã triệu Đại biện lâm thời Hungary tại Nga Gabor Gergics để thông báo quyết định trục xuất “một nhóm nhân viên” Đại sứ quán Hungary tại Moscow và các Tổng Lãnh sự quán Hungary tại Saint Petersburg và Kazan. Những người này có 2 tuần để rời khỏi lãnh thổ Nga.

Đây là “lời hồi đáp” của Nga với động thái của Hungary trục xuất 10 nhân viên Đại sứ quán Nga tại Budapest hồi tháng 9, với lý do các hoạt động của những người này không phù hợp với quy chế ngoại giao và liên quan đến an ninh quốc gia.

Sau khi Nga công bố biện pháp đáp trả, Bộ Ngoại giao Hungary cho biết, Budapest không muốn làm leo thang căng thẳng ngoại giao với Moscow, song vẫn giữ nguyên quyết định trục xuất các nhân viên ngoại giao Nga hồi tháng trước.

Trong tuyên bố đăng trên Facebook, Bộ Ngoại giao Hungary khẳng định, hoạt động của các cơ quan đại diện nước này tại Nga sẽ tiếp tục được bảo đảm và duy trì.

Quan hệ giữa Moscow và Budapest từng tương đối gần gũi dưới thời cựu Thủ tướng Hungary Viktor Orban. Hungary cũng không tham gia làn sóng trục xuất các nhà ngoại giao Nga của nhiều nước châu Âu sau khi Moscow mở chiến dịch quân sự đặc biệt quy mô lớn tại Ukraine năm 2022.

Tuy nhiên, người kế nhiệm ông Orban, Thủ tướng Peter Magyar, đã tìm cách cải thiện quan hệ với Ukraine kể từ khi lên nắm quyền hồi đầu năm nay.