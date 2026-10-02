Hướng Zaporozhye

Trên hướng Orekhov, các đơn vị lính dù Nga đã tiến công gần Novoandreyevka và Novopavlovka. Bên trong Orekhov, giao tranh tiếp diễn nhằm giành quyền kiểm soát khu vực phía tây và Preobrazhenka. Giao tranh ở phía bắc thành phố vẫn diễn ra liên tục. Lực lượng Nga đang gây sức ép lên các đơn vị Ukraine tại Preobrazhenka.

Sau khi kiểm soát Yegorovka, các binh sĩ Nga đã tiến tới vùng ngoại ô Omelnyk và đang tìm cách củng cố vị trí. Từ hướng Chervona Krynytsia, lực lượng Nga đã tiến tới tuyến đường và cắt đứt liên lạc giữa Omelnyk - Orekhov. Ở khu vực phía trên bản đồ, các lực lượng Nga đang tìm cách đột phá tới Barvinovka. Các cuộc tấn công của Ukraine gần Vozdvizhevka và Ternovatoye đã suy yếu đáng kể, tuy nhiên cường độ giao tranh vẫn ở mức cao. Phía bắc Omelnyk, Novosyolovka và Yegorovka đã bị kiểm soát.

Tại tỉnh Zaporozhye, Cụm quân phía Đông đã kiểm soát Yegorovka. Các binh sĩ thuộc Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới Cận vệ số 38 (Nga) đã đánh bại Lữ đoàn 92 của Ukraine. Trước khi kiểm soát khu dân cư này, lực lượng Nga đã tiến hành một đợt tập kích hỏa lực tổng hợp nhằm vào các vị trí của Ukraine.

Giao tranh cũng đang diễn ra nhằm giành quyền kiểm soát Lukyanovskoye.

Hướng Sumy

Các đơn vị xung kích thuộc Cụm quân phía Bắc tiếp tục tiến sâu hơn vào tỉnh Sumy trong điều kiện giao tranh ác liệt. Phía Ukraine chuyển sang phòng thủ và không tiến hành các hoạt động tích cực, tập trung lực lượng vào các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự tại các khu vực biên giới.

Tại huyện Sumy, các nhóm xung kích của lực lượng Nga giao tranh gần Khoten. Tại huyện Shostka, lực lượng Nga đã kiểm soát Tolstodubovo và tiếp tục tiến công qua các dải rừng lân cận.

Lực lượng biên phòng thuộc Phân đội Biên phòng số 5 của Cơ quan Biên phòng Nhà nước Ukraine, với quân nhân được điều động tăng cường cho Lữ đoàn Phòng thủ Lãnh thổ số 101, đang chịu tổn thất nặng nề.

Tại huyện Krasnopolye, không ghi nhận thay đổi đáng kể.