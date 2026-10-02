Mỹ công bố hợp đồng hơn 24 tỷ USD, đẩy nhanh tiến độ sản xuất tên lửa

Ngày 1/10, trong bối cảnh Mỹ nỗ lực thay thế lượng lớn đạn dược, Lầu Năm Góc thông báo trao hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD cho Raytheon thuộc tập đoàn RTX để đẩy nhanh sản xuất tên lửa phòng không SM-6.

“Những tên lửa này là đạn dược phòng không và phòng thủ mặt nước quan trọng. Thỏa thuận có thòi hạn 5 năm với 2 năm tùy chọn gia hạn thêm sẽ thúc đẩy hoạt động sản xuất diễn ra nhanh hơn”, Lầu Năm Góc thông báo.

Lầu Năm Góc công bố hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh tiến độ sản xuất tên lửa SM-6.

Thỏa thuận này “mang lại cho ngành công nghiệp quốc phòng sự ổn định lâu dài cần thiết để mở rộng năng lực nhân lực và đảm bảo chuỗi cung ứng thiết yếu”.

Cho đến nay, Tổng thống Donald Trump vẫn phớt lờ những câu hỏi về thiệt hại lớn đối với nguồn cung cấp đạn dược của Mỹ trong cuộc xung đột với Iran.

Tổng thanh tra Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết “chi tiêu cho vũ khí trong Chiến dịch Epic Fury dẫn đến tình trạng thiếu hụt kho dự trữ chiến lược và bộc lộ những nút thắt cổ chai trong cơ sở công nghiệp cung cấp lại vũ khí”.

Báo cáo ngày 15/9 của Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) chỉ ra sự sụt giảm nguồn cung cấp tên lửa phòng thủ, điều này “khiến Mỹ thiếu hụt số lượng tên lửa đánh chặn trong vài năm tới”.

Trong khi đó, Tehran tiếp tục kiểm soát eo biển Hormuz chiến lược. Để đáp trả, Washington tiến hành phong tỏa các cảng của Iran.

Theo Wall Street Journal, ông Trump nói với phụ tá rằng ông dự kiến ​​sẽ nối lại cuộc ném bom Iran vào cuối tháng 11 - sau khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ kết thúc. Động thái này của ông Trump có thể tạo tiền đề cho những cuộc tấn công tiếp theo vào Iran và Mỹ phải chi tiêu nhiều hơn cho vũ khí.

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf cũng cảnh báo nếu an ninh của nước này không được đảm bảo, hạ tầng trên toàn khu vực cũng sẽ không an toàn.

Cụ thể, Chủ tịch Quốc hội Iran nêu rõ nếu Iran không thể bán dầu, toàn khu vực không thể bán dầu. Tương tự, nếu an ninh của Iran không được đảm bảo, hạ tầng trên toàn khu vực cũng không được an toàn. Chúng sẽ trở thành mục tiêu tập kích của Iran.

(Nguồn: NDTV)