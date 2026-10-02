Căng thẳng leo thang giữa 3 thành viên Liên minh châu Phi: Ai Cập trục xuất ngoại giao, Eritrea cắt quan hệ với Ethiopia

Biển hiệu Đại sứ quán Eritrea tại Ethiopia. (Nguồn: X)

Ngày 1/10, Bộ Ngoại giao Ethiopia thông báo với Đại sứ quán Ai Cập tại Addis Ababa về việc tuyên bố ông Ahmed Moharam Ahmed Soliman, thành viên phái đoàn ngoại giao Ai Cập, là người không được hoan nghênh và yêu cầu rời khỏi Ethiopia trong vòng 48 giờ.

Phía Ethiopia cho biết, quyết định được đưa ra theo Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao, song không nêu cụ thể lý do dẫn đến quyết định này.

Phản ứng trước động thái này, một quan chức cấp cao Ai Cập cho biết, Cairo lấy làm tiếc, đồng thời khẳng định kiên quyết phản đối mọi hành động can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác.

Theo quan chức trên, Ai Cập duy trì chính sách không bình luận về những diễn biến nội bộ tại Ethiopia cũng như các nước khác, phù hợp với luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.

Trên cơ sở nguyên tắc có đi có lại, Ai Cập tuyên bố một tham tán tại Đại sứ quán Ethiopia ở Cairo là nhân vật không được hoan nghênh và yêu cầu người này rời khỏi lãnh thổ Ai Cập trong vòng 48 giờ.

Diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao giữa Ethiopia và Eritrea gia tăng. Cùng ngày 1/10, Ethiopia đã quyết định đóng cửa Đại sứ quán tại thủ đô Asmara của Eritrea và tuyên bố 10 nhà ngoại giao Eritrea tại Addis Ababa là nhân vật không được hoan nghênh với cáo buộc những người này “gây ra mối đe dọa trực tiếp đến an ninh quốc gia của Ethiopia”.

Ethiopia cáo buộc Eritrea hậu thuẫn nhóm phiến quân Mặt trận Giải phóng Nhân dân Tigray (TPLF), nhóm đã phát động một cuộc tấn công lớn chống lại lực lượng chính phủ vào tuần trước, làm dấy lên lo ngại về sự trở lại của cuộc nội chiến tàn khốc năm 2020-2022 khiến khoảng 600.000 người thiệt mạng.

Eritrea sau đó đáp trả bằng quyết định cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ethiopia.

Căng thẳng giữa Ethiopia, Eritrea và Ai Cập diễn ra trong bối cảnh tình hình khu vực Sừng châu Phi có nhiều diễn biến phức tạp, liên quan đến vấn đề tiếp cận các cảng ở Biển Đỏ, tranh chấp nguồn nước và những thay đổi trong quan hệ quân sự, an ninh giữa các nước. Đáng chú ý, Ai Cập đã tăng cường quan hệ với Eritrea trong những tháng gần đây.

Trước tình hình phức tạp trên, Liên minh châu Phi (AU) cùng ngày đã kêu gọi Ethiopia, Eritrea và Ai Cập kiềm chế tối đa. Ủy ban AU cho biết đang “quan ngại” theo dõi tình hình và kêu gọi các bên tránh những hành động hoặc phát biểu có thể làm căng thẳng leo thang, ảnh hưởng đến hòa bình và ổn định khu vực.

AU đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì các kênh liên lạc, kêu gọi ba nước giải quyết bất đồng thông qua các kênh ngoại giao hiện có và đối thoại hòa bình, đồng thời cho biết sẵn sàng hỗ trợ các nỗ lực giảm căng thẳng và giải quyết bất đồng một cách hòa bình.