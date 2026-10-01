Tên lửa 'bắn rồi quên' Misagh-2 Iran xuất hiện trên chiến trường Ukraine?

Misagh-2 được trang bị đầu dò hồng ngoại thụ động và hoạt động theo nguyên lý "bắn rồi quên". Sau khi tên lửa được phóng, đầu dò có thể tự theo dõi tín hiệu hồng ngoại từ mục tiêu mà không cần người vận hành tiếp tục điều khiển. Điều này cho phép kíp chiến đấu nhanh chóng rời khỏi vị trí sau khi khai hỏa.

Một đơn vị của Nga đang huấn luyện với hệ thống tên lửa phòng không vác vai "Iva" tại vùng Rostov. (Ảnh: X)

Misagh-2 có nguồn gốc công nghệ từ QW-1 của Trung Quốc, một dòng tên lửa phòng không vác vai từng được xuất khẩu rộng rãi. Iran tiếp nhận công nghệ liên quan và bắt đầu sản xuất Misagh-1 vào năm 2006, trước khi phát triển phiên bản Misagh-2 với những thay đổi ở hệ thống đẩy, dẫn đường và một số bộ phận khác.

Iran sau đó tiếp tục phát triển Misagh-3. Phiên bản này được trang bị ngòi nổ cận đích bằng laser, đồng thời cải tiến hệ thống tìm kiếm mục tiêu và hệ thống đẩy. Những thay đổi trên nhằm nâng cao khả năng đánh chặn các mục tiêu trên không nhỏ, cơ động và tăng phạm vi tác chiến hiệu quả của tên lửa.

Việc Misagh-2 được cho là xuất hiện trong biên chế Nga diễn ra khi máy bay không người lái (UAV) Ukraine trở thành một trong những mối đe dọa thường xuyên đối với lực lượng và cơ sở hạ tầng của nước này. Nga đã triển khai ngày càng nhiều các nhóm hỏa lực cơ động chuyên đối phó UAV, kết hợp súng máy, tác chiến điện tử, cảm biến quang học và các hệ thống phòng không tầm ngắn.

Khả năng Nga sử dụng Misagh-2 là vì chi phí của hệ thống Iran thấp hơn so với một số lựa chọn khác, trong khi một khả năng khác liên quan đến nhu cầu bổ sung các hệ thống phòng không tầm ngắn. Nga từng mua một số trang thiết bị quân sự từ Iran, trong đó đáng chú ý nhất là các dòng UAV.

Các tên lửa phòng không của Iran cũng thu hút sự chú ý trong những tranh luận liên quan đến việc một máy bay F-15E Strike Eagle của Không quân Mỹ được cho là đã bị bắn hạ trong các chiến dịch quân sự chống Iran. Một số đánh giá cho rằng hệ thống phòng không vác vai của Iran có thể liên quan đến vụ việc, nhưng loại tên lửa cụ thể được sử dụng chưa được công khai.

Trong khi năng lực của các hệ thống phòng không dẫn đường bằng radar của Iran vẫn là chủ đề gây tranh luận, các hệ thống dẫn đường bằng hồng ngoại của nước này được cho là đã thể hiện khả năng đáng chú ý, với nhiều tuyên bố về việc đánh chặn các máy bay Mỹ kể từ đầu năm 2026.