Tàu sân bay thứ ba cùng hàng nghìn binh sĩ Mỹ tiến về Trung Đông

AP ngày 2-10 đưa tin, nhóm tàu chiến Mỹ đã lên đường đến Trung Đông với tổng cộng hơn 9.000 binh sĩ. Đây là nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt, được triển khai cùng với tàu tuần dương USS Chosin, cùng nhóm tàu đổ bộ USS Makin Island, USS John P. Murtha và USS Anchorage. Theo một quan chức Mỹ giấu tên, điều này có thể đồng nghĩa với việc ba tàu sân bay sẽ có mặt trong khu vực ngay từ cuối tháng 10.

Mỹ điều tàu sân bay USS Theodore Roosevelt tới Trung Đông. Ảnh minh họa: The National Interest

Cuộc điều động lần này sẽ đưa lực lượng hải quân Mỹ hiện diện tại Trung Đông lên một con số cao bất thường: Hơn 20.000 binh sĩ cùng hàng trăm máy bay. Trước đó, các tàu sân bay USS George HW Bush và USS George Washington đã có mặt trong khu vực cùng với nhóm tàu đổ bộ USS Boxer.

Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ khả năng tiếp tục tấn công Iran sau ngày bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. Ảnh: AP

Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Time công bố hôm 1-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đề cập đến khả năng các cuộc tấn công mới, nói rằng "có thể" ông sẽ tăng cường ném bom vào Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào tháng 11 tới. Trước đó, Tổng thống Trump đã bác bỏ đề xuất mới nhất của Iran về việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz, cho rằng đề xuất tổng thể này "chưa đủ tốt".