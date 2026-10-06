Nhận định Croatia vs Tây Ban Nha, 01h45 ngày 7/10: Bò tót thị uy sức mạnh

Nhận định Croatia vs Tây Ban Nha

Trận thua 0-7 tại Rijeka đã tạo ra cú sốc lớn đối với đội tuyển áo caro. Đây là thất bại nặng nhất trong lịch sử Croatia, đồng thời phơi bày hàng loạt vấn đề trong cách tổ chức phòng ngự dưới thời HLV Slaven Bilic. Sau hai trận thua liên tiếp trước Tây Ban Nha và Anh, Croatia đã nhận tới 11 bàn thua tại Nations League.

Đội chủ nhà gặp rất nhiều vấn đề trong việc duy trì cự ly đội hình, chống lại sức ép và hạn chế những khoảng trống trước vòng cấm. Đó là điều khiến Bilic phải đặc biệt lo lắng khi tái đấu với Tây Ban Nha bởi La Roja có khả năng tấn công hàng đầu thế giới. Những miếng đánh đa dạng của Tây Ban Nha có thể khiến hàng thủ Croatia phải chống đỡ vất vả.

Nếu Croatia bước vào trận đấu với quá nhiều nỗi lo, Tây Ban Nha lại có lý do để tự tin. Nhà đương kim vô địch thế giới đã giành chiến thắng ở cả 3 lượt trận đầu tiên của Nations League. Tính trên mọi đấu trường, La Roja đã thắng 9 trận liên tiếp và nâng chuỗi bất bại lên 41 trận. Đội bóng của HLV Luis de la Fuente cũng đã không thua trong 16 trận Nations League liên tiếp. Những con số này phản ánh sự ổn định đáng nể.

Tây Ban Nha không chỉ thắng các đối thủ yếu hơn mà còn thể hiện khả năng giải quyết những trận đấu khó khăn. Chiến thắng trước Anh ngay tại Wembley là minh chứng rõ ràng. Vì thế, đoàn quân của HLV Luis de la Fuente nhiều khả năng không gặp khó khăn trong chuyến làm khách tại Croatia. Trong lần chạm trán gần nhất, Tây Ban Nha đã giành chiến thắng 4-1. Đáng chú ý, đây đã là chiến thắng thứ tư liên tiếp của La Roja trước Croatia.

Một trong những khu vực có thể quyết định trận đấu là hàng tiền vệ. Croatia sở hữu Luka Modric và Mateo Kovacic, hai cầu thủ có khả năng kiểm soát bóng và điều tiết nhịp độ. Tuy nhiên, việc phải đối đầu với đội tuyển Tây Ban Nha có khả năng pressing và luân chuyển bóng liên tục như Tây Ban Nha sẽ đặt ra thử thách lớn.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Rodri, Pedri và các tiền vệ của La Roja có thể tạo ra một thế trận áp đảo. Tây Ban Nha thường cố gắng kéo đối thủ ra khỏi vị trí bằng những đường chuyền ngắn, sau đó tăng tốc khi khoảng trống xuất hiện. Nếu Croatia bị kéo giãn giữa các tuyến, hàng phòng ngự của họ sẽ phải đối mặt với áp lực rất lớn. Đây cũng chính là vấn đề từng xuất hiện trong trận thua Anh. Croatia không thể chỉ tập trung vào việc khóa Lamine Yamal hoặc một cá nhân cụ thể. Họ cần hạn chế cả hệ thống vận hành phía sau những cầu thủ tấn công của Tây Ban Nha.

Lamine Yamal đang trở thành một trong những nhân tố quan trọng nhất trong hệ thống tấn công của Tây Ban Nha. Cầu thủ trẻ này đã ghi bàn trong 3 chiến thắng của Tây Ban Nha trước Anh, Croatia và Séc. Croatia chắc chắn sẽ phải bố trí sự hỗ trợ thường xuyên ở khu vực Yamal hoạt động. Nhưng việc tập trung quá nhiều quân số vào một phía cũng có thể mở ra khoảng trống cho những cầu thủ khác của Tây Ban Nha. Croatia có thể chơi quyết tâm hơn rất nhiều so với trận gặp Anh, nhưng để ngăn Tây Ban Nha giành thêm một chiến thắng sẽ là nhiệm vụ cực kỳ khó khăn.

Phong độ, lịch sử đối đầu Croatia vs Tây Ban Nha

Phong độ của Croatia trong 5 trận đấu gần nhất.

Phong độ của Tây Ban Nha trong 5 trận đấu gần nhất.

Thành tích đối đầu giữa Croatia và Tây Ban Nha trong 5 lần gần nhất.

Thông tin lực lượng Croatia vs Tây Ban Nha

Croatia thiếu Lovro Majer, Budimir và Drena Beljo do chấn thương.

Bên phía Tây Ban Nha, Ferran Torres, Nico Williams và Grimaldo đã rút khỏi đợt tập trung vì lý do tương tự.

Đội hình dự kiến Croatia vs Tây Ban Nha

Croatia: Livakovic; Smolcic, Sutalo, Vuskovic, Gvardiol; Modric, Kovacic; Ivanovic, Mario Pasalic, Vlasic; Matanovic.

Tây Ban Nha: Simon; Fresneda, Cubarsi, Huijsen, Cucurella; Zubimendi, Pedri; Yamal, Fermin Lopez, Munoz; Oyarzabal.

Dự đoán tỷ số Croatia 0-3 Tây Ban Nha