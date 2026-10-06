Tuyển thủ Việt Nam vội vã về CLB sau FIFA ASEAN Cup

Sau khi kết thúc FIFA ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam rời Jakarta (Indonesia). Đội chia làm nhiều nhóm về nước hoặc hội quân với CLB chủ quản đang ở nước ngoài chuẩn bị cho các giải đấu quốc tế.

Theo đó, 5 cầu thủ của CLB CAHN là Cao Pendant Quang Vinh, Adou Minh, Lê Văn Đô, Lê Phạm Thành Long và Nguyễn Đình Bắc di chuyển sang Singapore, chuẩn bị cho trận đấu với chủ nhà Lion City Sailors vào ngày 8/10. Trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh được CLB tạo điều kiện trở về nước nghỉ ngơi và hồi phục.

Nhóm 4 cầu thủ của CLB Công an TP.HCM là Le Giang Patrik, Nguyễn Nhật Minh, Ngô Đăng Khoa và Williams Minh Hoàng di chuyển sang Thái Lan hội quân cùng CLB chủ quản, chuẩn bị cho trận đấu với Ratchaburi vào ngày 7/10.

Ban huấn luyện và các thành viên còn lại của đội tuyển trở về Hà Nội, khép lại đợt tập trung và thi đấu tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Dù không đạt được kết quả như kỳ vọng khi kết thúc giải ở vị trí thứ tư chung cuộc, FIFA ASEAN Cup 2026 mang đến cho tuyển Việt Nam những trải nghiệm, qua đó giúp Ban huấn luyện có thêm cơ sở đánh giá lực lượng và nhận diện những vấn đề cần cải thiện trong quá trình chuẩn bị cho các mục tiêu tiếp theo.

HLV Kim Sang Sik gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ và nhận trách nhiệm về kết quả của tuyển Việt Nam. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đồng thời xác định Asian Cup 2027 là mục tiêu quan trọng phía trước.

Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam hội quân trở lại trong FIFA Days tháng 11 để tham dự giải đấu quốc tế do VFF tổ chức, với sự góp mặt của hai đội tuyển khách mời phù hợp với công tác chuyên môn của Ban huấn luyện. Đây là dịp để HLV Kim Sang Sik tiếp tục rà soát lực lượng, thử nghiệm những nhân tố mới và hoàn thiện đội hình, hướng tới VCK Asian Cup 2027 diễn ra vào tháng 1 năm sau.

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