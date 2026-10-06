Bóng đá Thái Lan lập kỷ lục đáng quên tại chung kết các giải Đông Nam Á

Chuỗi thất vọng bắt đầu tại chung kết SEA Games 32 ở Campuchia. U22 Thái Lan hòa U22 Indonesia 2-2 sau 90 phút nhưng hoàn toàn sụp đổ trong hiệp phụ, nhận thêm 3 bàn thua và thất bại 2-5. Chiến thắng giúp U22 Indonesia giành HCV bóng đá nam SEA Games lần đầu tiên kể từ năm 1991.

Dù thi đấu hay trong trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 nhưng đội tuyển Thái Lan không thể có được chức vô địch sau khi thua trên loạt sút luân lưu. Ảnh: FAT

Tại ASEAN Cup 2024, đội tuyển Thái Lan đối đầu Việt Nam ở chung kết. Sau khi thua 1-2 trên sân nhà ở lượt đi, “Voi chiến” tiếp tục thất bại 2-3 tại lượt về, qua đó thua chung cuộc 3-5 và nhìn Việt Nam đăng quang trên sân nhà.

Một năm sau, người Thái có cơ hội sửa sai khi đăng cai SEA Games 33. Họ dẫn U22 Việt Nam 2-0 sau hiệp 1 nhưng không thể bảo toàn lợi thế. U22 Việt Nam gỡ hòa trước khi Nguyễn Thanh Nhàn ghi bàn quyết định ở phút 96, giúp đội khách ngược dòng thắng 3-2.

Nỗi đau tiếp tục đến tại ASEAN Cup 2026. Đội tuyển Thái Lan một lần nữa gặp Việt Nam ở chung kết và thất bại 0-2 trên sân nhà, trước khi hòa 2-2 tại Mỹ Đình. Chung cuộc, Thái Lan thua 2-4 và tiếp tục nhận HCB.

Đến FIFA ASEAN Cup 2026, kịch bản nghiệt ngã lặp lại. Thái Lan bị Indonesia dẫn 0-1 ở phút 84 nhưng kịp gỡ hòa, rồi vượt lên 2-1 trong hiệp phụ dù chỉ còn 10 người. Tuy nhiên, Elkan Baggott gỡ hòa cho Indonesia ở phút 116.

Trên chấm luân lưu, Thái Lan thất bại 2-4 khi có 2 cầu thủ không thực hiện thành công quả 11m. Indonesia qua đó trở thành nhà vô địch đầu tiên của FIFA ASEAN Cup, còn Thái Lan nối dài chuỗi 5 trận chung kết không thể đăng quang.

Đáng chú ý, cả 5 thất bại đều đến sau những thời điểm Thái Lan có lợi thế nhất định. Đây không còn là câu chuyện của một trận đấu đơn lẻ, mà cho thấy vấn đề về bản lĩnh và khả năng bảo toàn lợi thế trong những thời khắc quyết định của “Voi chiến”.