Nhận định trận đấu Anh vs CH Czech, 1h45 ngày 7.10: Nối dài mạch thăng hoa

Phong độ Anh vs CH Czech

Tuyển Anh khởi đầu chiến dịch UEFA Nations League 2026/27 dưới những ánh mắt nghi ngờ khi nhận thất bại 2-3 ngay tại Wembley trước Tây Ban Nha. Tuy nhiên, vị thế thất bại đó không khiến "Tam Sư" đánh mất vị thế ứng viên nặng ký tại bảng A3.

Hai chuyến xa nhà gần nhất, lần lượt làm khách trên sân CH Czech và Croatia, thầy trò HLV Thomas Tuchel đã nhanh chóng phô diễn sức mạnh. Nếu chiến thắng 2-0 trước CH Czech chưa đủ thỏa mãn người hâm mộ xứ sương mù, màn hủy diệt Croatia tới 7 bàn không gỡ cách đây ít ngày chắc chắn không còn mỹ từ nào để ngợi khen.

Giới truyền thông Anh thậm chí còn nhận định đây là "trận đấu hay nhất dưới triều đại Tuchel". Nhờ sự cơ động nơi hàng tiền vệ, "Tam Sư" hoàn toàn làm chủ thế trận, tạo bệ phóng giúp tuyến đầu có nhiều cơ hội xuyên thủng hệ thống phòng ngự đối diện.

Buộc Croatia nhận thất bại đậm nhất lịch sử trên sân nhà, tuyển Anh như gửi bức chiến thư tới các đối thủ sừng sỏ. Trong đó, cuộc tái đấu Tây Ban Nha tại Metropolitano vào giữa tháng 11 sẽ là thời điểm thầy trò Tuchel được kỳ vọng trả thành công món nợ đã vay.

Nhưng trước khi tạo nên màn tranh ngôi nhất, nhì bảng A3 cùng ĐKVĐ thế giới, tuyển Anh vẫn cần giữ sự tập trung cao độ. 6 điểm trọn vẹn trong các cuộc đón tiếp CH Czech và Croatia được xem như nhiệm vụ bắt buộc dành cho Harry Kane cùng các đồng đội.

Trở lại Wembley cùng sự hưng phấn cao độ, tuyển Anh có lẽ không khó để đánh bại đối thủ yếu nhất bảng CH Czech. Đại diện đến từ Trung Âu vẫn chưa kiếm nổi điểm số nào, toàn thua cả 3 trận, ghi 2 và thủng lưới 7 bàn.

Dấu ấn nhạt nhòa của CH Czech thực chất đã được dự báo từ trước. Ngoài việc phải chạm trán những đối thủ trên cơ, trong tay HLV Santi Denia lúc này cũng không có đội hình thật sự chất lượng, đủ để sắm vai một kẻ thách thức.

Sau kỳ World Cup 2026 thất vọng, tiền đạo chủ lực Patrik Schick đã từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế ở tuổi 30. Hiện tại, bóng đá CH Czech trở nên khan hiếm tài năng. Ngoại trừ vị trí thủ môn, không còn tuyển thủ nào khoác áo các CLB lớn châu Âu.

Chất lượng nhân sự đi xuống khiến CH Czech chẳng khác nào "kho điểm" tại bảng A3. Sẽ không bất ngờ nếu thầy trò HLV Denia cán đích ở vị trí cuối bảng và phải ngậm ngùi trở lại đấu trường League B.

Thông tin lực lượng Anh vs CH Czech

Anh: Tài năng trẻ Nico O'Reilly là sự vắng mặt đáng chú ý duy nhất.

CH Czech: Đội trưởng Ladislav Krejci ngồi ngoài vì án treo giò. Vladimir Coufal chưa bình phục chấn thương.

Đội hình dự kiến Anh vs CH Czech

Anh: Pickford; Alexander-Arnold, Branthwaite, Chalobah, Hall; Lewis-Skelly, Anderson; Saka, Rogers, Eze; Kane

CH Czech: Kinsky; Sacek, Chaloupek, Vitik, Slama; Kral, Sadilek; Radosta, Sulc, Lingr; Hlozek

Dự đoán: 3-0