FIFA ASEAN Cup kỳ tiếp theo vào khi nào, có khả năng được tổ chức hay không?

Theo lộ trình ban đầu, FIFA sẽ tổ chức FIFA ASEAN Cup theo chu kỳ 4 năm một lần tương tự như World Cup. Năm tiếp theo sẽ diễn ra vào 2030, nhưng khi kỳ giải 2026 vừa kết thúc sau trận chung kết tại Bung Karno thì FIFA không hề nói gì đến quốc gia đăng cai lần tới.

Đối với giải đấu năm 2026 vừa kết thúc, Indonesia và Hồng Kông Trung Quốc được FIFA trực tiếp chỉ định thay vì thông qua quy trình đấu thầu chính thức giữa các quốc gia quan tâm. Còn 2030, hiện chưa có bất cứ thông tin nào về việc một nước đứng ra đấu thầu đăng cai sự kiện này.

Thêm một chi tiết cho thấy không có gì đảm bảo giải đấu sẽ tiếp tục được tổ chức, bởi kỳ khai màn 2026 chưa đạt được các mục tiêu mà FIFA đề ra, đặc biệt là về doanh thu bán bản quyền phát sóng. Ban đầu, gói bản quyền truyền hình được chào giá khoảng 3 triệu USD nhưng sau đó buộc phải hạ xuống còn 2 triệu USD do thị trường phản hồi kém nhiệt tình.

Indonesia là nhà vô địch đầu tiên và cũng có thể là duy nhất của FIFA ASEAN Cup

Song hành với sự ảm đạm là việc cắt giảm sâu cơ cấu giải thưởng. Dù từng hứa hẹn quỹ thưởng vượt mốc 4 triệu USD - trong đó nhà vô địch Hạng 1 bỏ túi 1 triệu USD (khoảng 26 tỷ đồng) và mỗi đội góp mặt nhận tối thiểu 125.000 USD (khoảng 3,2 tỷ đồng) kèm thưởng theo kết quả từng trận song mức chi thực tế đã bị bóp nghẹt sát ngày khai mạc. Ngôi vương chỉ còn nhận 650.000 USD (khoảng 16,9 tỷ đồng), tức "bốc hơi" tới 35%, kéo theo các khoản thưởng thắng - hòa cũng bị co hẹp đáng kể.

Những con số sụt giảm trên phản ánh trực tiếp sức nặng chuyên môn còn mờ nhạt của giải đấu. Dù gắn mác FIFA và tổ chức đúng dịp FIFA Days, song sân chơi này vẫn xếp sau nhiều kế hoạch giao hữu khác của các liên đoàn thành viên. Minh chứng là ngay mùa đầu tiên, Trung Quốc đã rút lui để nhường suất cho Pakistan, còn Ấn Độ chấp nhận bỏ giải nhằm ưu tiên so tài cùng Brazil, chưa kể các quốc gia Australia và New Zealand khi được dạm hỏi cũng lắc đầu.

Để lấp chỗ trống, FIFA buộc phải đôn Bangladesh và Pakistan, các đội bóng có thứ hạng kém hơn hẳn vào danh sách tranh tài. Ngay chính sự đầu tư của FIFA dành cho "đứa con" mang tên mình cũng khiến giới quan sát đặt dấu hỏi. Dù vẫn đăng tải thể thức, địa điểm hay các bài viết cập nhật trên trang chủ, song cơ quan quyền lực nhất bóng đá thế giới lại không xây dựng một trung tâm dữ liệu hoàn chỉnh hay hệ thống thống kê chi tiết tương xứng như các giải đấu tiêu chuẩn khác của họ.

Ấn Độ đã từ chối FIFA ASEAN Cup và sau đó Pakistan góp mặt thay thế

Tương lai của FIFA ASEAN Cup càng trở nên mờ mịt trước kế hoạch ra đời của AFC Nations League, mô hình được Liên đoàn bóng đá châu Á ấp ủ nhằm chuẩn hóa và nâng tầm các đợt giao hữu quốc tế. Nếu giải đấu cấp châu lục này vận hành và thâu tóm quỹ thời gian FIFA Days, việc duy trì thêm một giải đấu riêng cho khu vực Đông Nam Á không chỉ rơi vào thế kẹt lịch thi đấu mà còn nguy cơ gây xung đột với cấu trúc thi đấu chung của toàn châu Á.

Và cuối cùng, người đứng đầu dự án FIFA ASEAN Cup là chủ tịch Gianni Infantino thì chưa chắc chắn có thể ngồi ghế chủ tịch FIFA nữa không. Cuộc bầu cử chủ tịch FIFA dự kiến ​​diễn ra vào tháng 3/2027 mà ông Infantino thời gian qua đã vấp phải sức ép khổng lồ từ nhiều liên đoàn thành viên. Nếu như chiếc ghế chủ tịch FIFA đổi chủ, nhiều khả năng FIFA ASEAN Cup sẽ mãi mãi không còn được nhắc đến sau này.