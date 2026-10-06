Báo Hàn Quốc 'mổ xẻ' thất bại của tuyển Việt Nam trước Malaysia

Đội bóng của HLV Kim Sang-sik khép lại FIFA ASEAN Cup 2026 với vị trí thứ tư.

Thất bại 0-1 trước Malaysia ở trận tranh hạng ba khiến đội tuyển Việt Nam khép lại FIFA ASEAN Cup 2026 với vị trí thứ tư. Trên sân Gelora Bung Karno, thầy trò HLV Kim Sang-sik kiểm soát bóng nhưng gặp nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự lùi sâu, tổ chức chặt chẽ của Malaysia.

Dù Hai Long và Hoàng Đức hoạt động năng nổ, Việt Nam vẫn thiếu những phương án đủ sắc bén để xuyên phá hàng thủ đối phương. Sau khi Malaysia ghi bàn trong hiệp hai, đội tuyển không thể tìm được bàn gỡ.

Thất bại này nối tiếp trận thua 0-2 trước Thái Lan, đồng thời chấm dứt chuỗi 27 trận bất bại của Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik.

Màn trình diễn của đội tuyển nhận được sự chú ý từ truyền thông Hàn Quốc. Tờ Good Morning Vietnam Korea cho rằng, những thất bại liên tiếp trước Thái Lan và Malaysia đặt ra yêu cầu về khả năng thích ứng chiến thuật của HLV Kim Sang-sik.

Đáng chú ý, Việt Nam từng đánh bại cả Malaysia lẫn Thái Lan để đăng quang ASEAN Hyundai Cup 2026. Vì vậy, kết quả tại FIFA ASEAN Cup cho thấy các đối thủ trong khu vực đang ngày càng hiểu rõ và tìm ra cách hạn chế lối chơi của đội tuyển.

HLV Kim Sang-sik sẽ cần bổ sung thêm phương án tấn công, đặc biệt trước những đối thủ chủ động phòng ngự chặt chẽ, nếu muốn duy trì vị thế của Việt Nam ở khu vực Đông Nam Á.