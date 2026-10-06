Ba Lan 'trắng tay', Italia tạm chiếm ngôi nhì bảng

Michael Olise ghi cú đúp giúp tuyển Pháp giành chiến thắng. (Ảnh: UEFA)

Pháp trên sân nhà Stade de France tiếp đón Bỉ, còn Italia gặp Thổ Nhĩ Kỳ trên sân Renato Dall’ara ở Bologna. Tận dụng ưu thế sân nhà, cả Pháp và Italia cùng hoàn thành mục tiêu của mình nhưng theo những cách trái ngược.

Gà Trống ngược dòng trước Quỷ Đỏ

Với việc Upamecano bị treo giò, huấn luyện viên Zinedine Zidane tiếp tục có những sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận đấu gần nhất gặp Italia khi thủ môn bắt chính không phải Maignan mà thủ môn trẻ Restes của Toulouse được trao cơ hội.

Ở hàng thủ, 4 cái tên được Zizou lựa chọn là Kounde, Yoro, Lacroix và Diouf. Tuyến giữa được thay mới Manu Kone, Akliouche, Camavinga là những cái tên thi đấu ngay từ đầu. Ở hàng công, chỉ có Dembele được giữ lại, Lepaul và Barcola được lựa chọn đá chính thay cho Olise và Doue.

Huấn luyện viên Mark van Bommel cũng đưa ra những sự điều chỉnh về đội hình xuất phát khi cả De Bruyne và Tielemans cùng phải làm khán giả do thẻ phạt. Vandevoordt bắt chính thay Lammens trong khung gỗ. Hàng thủ chỉ thay De Cuyper bằng Seys.

Ở tuyến giữa, ngoại trừ Vanaken được giữ lại, Raskin và Lavia là những người thay thế De Bruyne và Tielemans. Trên hàng công, Lukebakio tiếp tục đá chính, Moreira trở lại đội hình xuất phát sau án treo giò, Lukaku đá chính thay De Ketelaere.

10 phút đầu trận đấu, Pháp tấn công mạnh ở 2 biên với sự cơ động của Dembele và Barcola đã khiến hàng thủ của Bỉ chao đảo. Nhưng sau đó Bỉ dần lấy lại thế trận và đáp trả với khả năng cài đè của Lukaku cùng những pha leo biên của Lukebakio. Phút 35, Lavia phất bóng dài để Lukebakio tận dụng tốc độ và khả năng dứt điểm của mình. Tiền đạo đang khoác áo Benfica đã trừng phạt sự lơi lỏng nơi hàng thủ của Les Bleus với pha dứt điểm đánh bại thủ môn Restes mở tỷ số trận đấu.

Nhận bàn thua, Pháp đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Bước ngoặt xảy ra khi huấn luyện viên Zidane tung Olise, Cherki rồi Doue lần lượt vào sân thay người và cả 3 đã làm thay đổi cục diện của trận đấu.

Phút 77, Doue khống chế bóng gọn gàng rồi tung ra cú sút xa chéo góc bằng chân trái, bóng đi hiểm và đánh bại thủ môn Vandevoordt, gỡ hòa 1-1. 4 phút sau, Olise chuyền bóng vào để Cherki dứt điểm một chạm, bóng chạm vào chân thủ môn Vandevoordt nhưng không may mắn khi bóng lại chạm tiếp vào tay thủ môn này rồi lăn vào lưới, nâng tỷ số lên 2-1.

Olise xứng đáng là cầu thủ đang chơi tốt nhất lúc này của đội tuyển Pháp. Trong 3 trận liên tiếp, anh đều đóng góp vào những bàn thắng của Les Bleus. Ở trận này, cầu thủ đang khoác áo Bayern Munich đã có cú đúp bàn thắng ở các phút 88 và 90+1, ấn định chiến thắng chung cuộc 4-1 trước đội tuyển Bỉ.

Với chiến thắng này, Pháp tiếp tục dẫn đầu bảng A1 với 10 điểm thành tích bất bại- 3 thắng 1 hòa- ghi được 7 bàn thắng, lọt lưới 2 bàn thua. Tấm vé vào vòng tứ kết của thầy trò huấn luyện viên Zinedine Zidane đang gần hơn bao giờ hết khi chỉ cần không thua ở cả 2 trận cuối, “Gà Trống Gaulois” sẽ bước vào vòng đấu dành cho 8 đội mạnh nhất.

Sắc thiên thanh kiêu hãnh trên sân nhà, Montella lâm nguy

Bước vào trận đấu gặp Thổ Nhĩ Kỳ trên sân nhà Renato Dall’ara ở Bologna, thầy trò huấn luyện viên Roberto Mancini đang hừng hực khí thế khi bất bại 2 trận gần nhất, trong đó có chiến thắng 4-1 trên sân của Thổ Nhĩ Kỳ ở lượt 2. So với trận đấu gần nhất, vị chiến lược gia 62 tuổi chỉ giữ lại thủ môn đội trưởng Donnarumma cùng trung vệ Bastoni, còn lại là những sự thay đổi nhằm tạo điều kiện cho các cầu thủ được ra sân.

Còn với Thổ Nhĩ Kỳ, huấn luyện viên Vincenzo Montella nhận tin không vui khi Baris Yilmaz cùng Arda Guler không thể thi đấu vì thẻ phạt. Tương tự người đồng nghiệp Mancini, cựu huấn luyện viên của Fiorentina thay đổi khá nhiều vị trí trong đội hình xuất phát.

Phút 26, Scamacca dứt điểm tung lưới Cakir, mở tỷ số trận đấu. Tuy nhiên, sang hiệp 2, Simsir - cái tên được huấn luyện viên Montella lựa chọn đá chính - đã có bàn thắng quân bình tỷ số ở phút 61.

3 phút sau, Calafiori đánh đầu dũng mãnh nâng tỷ số lên 2-1. Đáng nói hơn, Calafiori là người được huấn luyện viên Mancini đưa vào sân thay người ở phút 55 và bàn gỡ của Thổ Nhĩ Kỳ cũng có phần lỗi của hậu vệ đang khoác áo Arsenal này.

Phút 87, cục diện của trận đấu được định đoạt khi thêm một cái tên vào sân thay người nữa là Pio Esposito ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho Azzurri. 3 điểm có được giúp cho Italia tạm vươn lên nhì bảng với 7 điểm, hơn Bỉ 1 điểm. Với trận thua này, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa có được điểm nào và chiếc ghế nóng của huấn luyện viên Vincenzo Montella đang lung lay ngày một dữ dội.

Bên cạnh các trận đấu ở League A, các trận đấu ở các bảng B2, B4 League B và bảng C2 ở League C cũng đã diễn ra đêm qua và rạng sáng nay. Ba Lan thất bại trên sân của Bosnia & Herzegovina với tỷ số tối thiểu 0-1. Còn trên sân trung lập, Hungary đánh bại Ukraine 2-1.

Kết quả các trận rạng sáng 6/10: League A - bảng A1: Pháp 4-1 Bỉ Italia 3-1 Thổ Nhĩ Kỳ League B - bảng B2: Ukraine 1-2 Hungary Bắc Ireland 0-0 Gruzia League B - bảng B4: Rumani 0-1 Thụy Điển Bosnia & Herzegovina 1-0 Ba Lan League C - bảng C2: Montenegro 0-0 Armenia