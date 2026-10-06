Vì sao bóng chuyền nữ Việt Nam lỡ hẹn World Cup 2027?

World Cup (giải tiền thân là FIVB World Championship) vào năm sau có 32 đội tham dự. Hai suất dành cho chủ nhà Mỹ và Canada, một suất thuộc về Italia với tư cách đương kim vô địch.

Trong khi đó, 15 suất được phân bổ theo thành tích tại các giải vô địch khu vực, trong khi 14 suất còn lại dựa trên bảng xếp hạng FIVB.

Đội tuyển nữ Việt Nam không có được thành tích tốt ở các giải quốc tế trong thời gian qua. Ảnh: AVC

Đáng tiếc, Việt Nam không thể cạnh tranh ở nhóm 14 suất này. Thụy Sĩ là đội tuyển cuối cùng giành vé với vị trí thứ 30 thế giới, trong khi Việt Nam đứng thứ 33, kém đúng 3 bậc.

Khoảng cách không lớn nhưng đủ tạo nên ranh giới giữa việc tiếp tục hiện diện ở sân chơi thế giới và phải đứng ngoài cuộc. Đáng nói, Việt Nam từng có thời điểm lọt top 30, nhưng những kết quả không thuận lợi trong mùa hè 2026 khiến đội tuyển đánh mất nhiều điểm số quan trọng.

Thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt không đạt mục tiêu đề ra tại AVC Cup, SEA V.Cup, giải vô địch châu Á và ASIAD. Những thất bại liên tiếp không chỉ ảnh hưởng đến thành tích mà còn trực tiếp tác động đến thứ hạng FIVB. Khi thứ hạng giảm, cơ hội giành suất dự World Cup theo con đường này cũng thu hẹp theo.

World Cup 2027 dự kiến diễn ra từ ngày 20.8 đến 5.9.2027 tại Mỹ và Canada, quy tụ 32 đội tuyển hàng đầu. Đây cũng là giải đấu có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua giành suất dự Olympic Paris 2028.

Với bóng chuyền nữ Việt Nam, việc không có suất tham dự World Cup 2027 là điều đáng tiếc. Điều cần làm lúc này là nhìn lại mùa giải 2026, củng cố lực lượng, cải thiện thành tích quốc tế và duy trì thứ hạng đủ cao để không tiếp tục lỡ những cơ hội lớn trong tương lai.