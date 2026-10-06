'Chuyến đi ác mộng' của đối thủ trận Messi chia tay tuyển Argentina

Đội tuyển Benin vừa phải trải qua chuyến bay hạng phổ thông kéo dài 23 giờ để tới Buenos Aires (Argentina).

Trong hành trình này, chuyên viên phân tích video của đội bị ngất phải cấp cứu. Khi đến nơi, các cầu thủ tiếp tục gặp khó khăn vì một số phòng tại khách sạn không có nước nóng.

Benin đã trải qua hành trình kinh hoàng đến Buenos Aires để đá giao hữu trận Messi chia tay tuyển Argentina. Ảnh: Getty.

Những trục trặc khiến đội bóng châu Phi thêm vất vả trước cuộc đối đầu Argentina trên sân Monumental lúc 6h ngày 7/10 (giờ Hà Nội). Đây sẽ là lần cuối chủ nhân 8 Quả bóng Vàng khoác áo đội tuyển quốc gia, khép lại hơn 20 năm thi đấu quốc tế cho đội bóng Nam Mỹ.

Sức hút của trận đấu tri ân Messi khiến sân Monumental có sức chứa khoảng 85.000 người sớm bán hết vé. HLV Lionel Scaloni cho rằng ngay cả khi số chỗ được tăng lên nhiều lần, nhu cầu chứng kiến màn chia tay của siêu sao 39 tuổi vẫn đủ lấp đầy khán đài.

“Nếu có 5 sân Monumental, tất cả cũng sẽ chật kín”, nhà cầm quân Argentina nói. Ông tin đây sẽ là ngày không thể quên của Messi và những đồng đội từng cùng anh trải qua niềm vui lớn nhất trong sự nghiệp, đồng thời bày tỏ sự biết ơn khi được góp mặt.

Tiền đạo Lautaro Martinez cũng chờ đợi màn chia tay giàu cảm xúc. Chân sút thuộc biên chế Inter Milan (Ý) chia sẻ: “Trận đấu sẽ rất đặc biệt và quan trọng. Hy vọng chúng tôi không khóc quá nhiều”.

Messi đã từ quê nhà Rosario tới Buenos Aires, dùng bữa tiệc nướng truyền thống cùng các đồng đội và Ban huấn luyện. Sáng 6/10 (giờ Hà Nội), anh hoàn tất buổi tập cuối cùng với đội tuyển trước khi bước vào trận đấu đặc biệt tại Monumental.

Chủ nhân 8 Quả bóng Vàng thông báo giã từ đội tuyển ngày 31/8, sau thất bại trước Tây Ban Nha ở chung kết World Cup 2026 và sự ra đi của cha anh, ông Jorge Messi.

Sau trận gặp Benin, Messi sẽ tập trung cho sự nghiệp tại Inter Miami (Mỹ), CLB do huyền thoại David Beckham đồng sở hữu.

Trước màn chia tay, Messi đang giữ cả kỷ lục ghi bàn lẫn số lần ra sân cho Argentina với 125 bàn qua 207 trận. Cuộc đối đầu Benin sẽ là cơ hội cuối cùng để anh nâng thành tích trong màu áo đội bóng xứ sở điệu Tango.

Đỉnh cao trong hành trình ấy là chức vô địch World Cup 2022, bên cạnh 2 danh hiệu Copa America năm 2021 và 2024. Messi cũng từng đưa Argentina vào chung kết World Cup 2014 và 2026, nhưng lần lượt thất bại trước Đức và Tây Ban Nha.

Lionel Messi chia tay tuyển Argentina sau hơn 20 năm cống hiến. Ảnh: AFP.

Dù vậy, ngày chia tay sẽ thiếu 2 đồng đội từng cùng anh vô địch thế giới tại Qatar. CLB Roma (Ý) không cho hậu vệ Nahuel Molina và tiền đạo Paulo Dybala sang Argentina dự trận đấu, do phải chuẩn bị cho cuộc đối đầu Como ngày 11/10.

Trong thông báo chính thức, Roma thừa nhận ý nghĩa đặc biệt của sự kiện với 2 cầu thủ có quan hệ thân thiết với Messi. Tuy nhiên, đội bóng viện dẫn yêu cầu chuyên môn, hành trình liên lục địa kéo dài và lịch thi đấu sắp tới để giải thích quyết định của mình.

Roma đồng thời khẳng định sự tôn trọng dành cho Messi cùng sự nghiệp của anh, gửi lời chúc tới siêu sao Argentina và liên đoàn bóng đá nước này trong buổi chia tay.