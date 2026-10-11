Cao Bằng: Hơn 2.300 cây lê mang hy vọng thoát nghèo cho người dân xã Hòa An

Từ những diện tích đất đồi, đất nông nghiệp trước đây canh tác ngô, lúa hiệu quả thấp, cấp ủy, chính quyền xã Hòa An (tỉnh Cao Bằng) đã và đang triển khai quyết liệt các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, mang đến cú hích lớn giúp bà con vùng cao vươn lên ổn định cuộc sống.

Tiêu biểu trong số đó là dự án trồng cây lê VH6 tại xóm Đức Xuân, mở ra sinh kế mới, thiết thực và dài lâu cho người dân địa phương.

Xã Hòa An, Cao Bằng quyết tâm chuyển đổi cơ cấu cây trồng, sang cây có giá trị kinh tế cao, năng suất.

Kỳ vọng đổi thay từ những “nương ngô, đồi chè” nhờ cây lê VH6

Nhận thức rõ tiềm năng đất đai nhưng chưa được khai thác hiệu quả, xã Hòa An đã đưa vào triển khai Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng trồng cây lê gắn với du lịch cộng đồng tại xóm Đức Xuân thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Sau nhiều tháng lấy ý kiến người dân, lên kế hoạch, đầu tháng 10/2026 dự án tiến hành hỗ trợ 2.356 cây lê VH6 cùng hàng nghìn kg phân bón hữu cơ sinh học cho 20 hộ gia đình tham gia (trong đó có 19 hộ cận nghèo và 01 hộ có kinh nghiệm làm kinh tế giỏi).

Trước đây, người dân xóm Đức Xuân chủ yếu canh tác ngô, lúa với quy mô nhỏ lẻ, phụ thuộc vào thời tiết nên năng suất và thu nhập không cao. Trong khi đó, mô hình trồng cây lê VH6 đã và đang cho thấy hiệu quả rõ rệt tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Cây lê VH6 sẽ phủ xanh những mảnh đồi bỏ trống, kỳ vọng sẽ tạo ra giá trị kinh tế, giúp người dân thoát nghèo.

Tham gia dự án, bà con không chỉ được hỗ trợ toàn bộ cây giống, phân bón mà còn được cán bộ chuyên môn xã Hòa An trực tiếp đồng hành, hướng dẫn chi tiết từ kỹ thuật trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho đến khâu thu hoạch.

Dự kiến, cây trồng mới này sẽ giúp các hộ gia đình tăng thu nhập từ 20-25% sau 5 năm đầu, tạo tiền đề vững chắc để giúp nhiều hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo và có nguồn thu nhập ổn định. Dự kiến toàn bộ số cây lê này sẽ được bà con tập trung xuống giống vào cuối tháng 10 tới đây.

Người dân đồng tình, ủng hộ cao với chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang cây lê VH6.

Ấm áp những mái nhà mới từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát

Không chỉ chú trọng phát triển kinh tế, công tác an sinh xã hội, đặc biệt là chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã Hòa An trong năm 2026 đã đạt được những dấu ấn đậm nét. Nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát sao của chính quyền địa phương cùng sự chung tay hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế và lực lượng vũ trang, nhiều hộ gia đình khó khăn đã có được mái ấm kiên cố.

Cụ thể, trong năm 2026, toàn xã đã triển khai thực hiện xây mới và sửa chữa được 24 căn nhà (với 7 nhà xây mới, 17 nhà sửa chữa), tổng kinh phí thực hiện lên tới 895 triệu đồng. Chương trình có sự tiếp sức thiết thực từ nguồn hỗ trợ của Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM), cùng sự hỗ trợ kinh phí xây nhà mới từ Bộ Quốc phòng và Bộ Công an cho các hộ cận nghèo.

Ngôi nhà mới khang trang của gia đình anh Lý Văn Đông, xóm Đức Xuân.

Điển hình như gia đình anh Dương Văn Vinh (hộ cận nghèo ở xóm Tân Hồng), trước đây phải sống trong ngôi nhà cũ kỹ với nền đất và mái lợp bằng fibro xi măng. Nhờ sự hỗ trợ từ các tổ chức và chính quyền, giờ đây anh đã có một ngôi nhà bê tông kiên cố, khang trang, không còn cảnh nơm nớp lo sợ mỗi mùa mưa bão, từ đó yên tâm tập trung lao động sản xuất.

Tương tự là hoàn cảnh của gia đình anh Lý Văn Đông - hộ nghèo tại xóm Đức Xuân, nhận được sự quan tâm của Nhà nước và các nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng ngôi nhà mới khang trang, gia đình anh vô cùng phấn khởi vì từ nay không còn cảnh mưa dột nắng tạt, cuộc sống và hành trình phát triển kinh tế gia đình đã sang một trang mới ổn định hơn.

Rất nhiều căn nhà được hỗ trợ xây mới, sửa chữa từ nguồn Trung ương và địa phương.

Từ các chương trình mục tiêu quốc gia đang triển khai trên địa bàn xã Hòa An, có thể thấy rõ sự quan tâm sâu sắc, đúng đắn của Trung ương và tỉnh Cao Bằng đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

Những chính sách hỗ trợ thiết thực từ sinh kế cây trồng, vật nuôi cho đến việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở không chỉ giúp bà con thoát nghèo, phát triển kinh tế mà còn củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân vào Đảng và Nhà nước.