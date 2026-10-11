Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp gỡ cộng đồng kiều bào tại Trung Quốc

Báo cáo với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn công tác, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình cho biết, cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc có hơn 100.000 người, trong đó có khoảng 25.000 lưu học sinh, là một cộng đồng có truyền thống đoàn kết, gắn bó; có tinh thần yêu nước, luôn hướng về quê hương, Tổ quốc; có tinh thần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, quảng bá đất nước, con người Việt Nam ở sở tại; góp phần vun đắp tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi tới cán bộ, nhân viên Đại sứ quán cùng toàn thể cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc lời thăm hỏi, lời chúc sức khỏe và những lời chúc tốt đẹp nhất.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tới bà con đang sinh sống, học tập và làm việc tại Trung Quốc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với các cháu thiếu nhi Việt Nam tại Trung Quốc.

Cập nhật với bà con cộng đồng về tình hình trong nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Việt Nam duy trì ổn định chính trị, quốc phòng - an ninh được bảo đảm, kinh tế phát triển mạnh mẽ, thực hiện thành công việc tinh giản biên chế, sáp nhập đơn vị hành chính, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, không ngừng mở rộng quan hệ quốc tế... Quốc hội đã phát huy vai trò rất nổi bật trong việc thông qua các quyết sách lớn của đất nước, nhằm kiến tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho sự phát triển nhanh, bền vững cũng như nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc.

Về phát triển kinh tế, kinh tế Việt Nam đang bước vào quý cuối năm với nền tảng tăng trưởng tích cực. GDP quý III-2026 tăng 9,95%, đưa mức tăng trưởng 9 tháng lên 9,01% - cao nhất kể từ năm 2011.

Các chỉ số quan trọng khác cũng cho thấy sức bật của nền kinh tế. Trong 9 tháng, sản xuất công nghiệp tăng trên 12%, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 888 tỷ USD, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký gần 50,4 tỷ USD và vốn FDI thực hiện vượt 21 tỷ USD. Đây là những con số hết sức quan trọng, khẳng định những chính sách mới của Đảng, Nhà nước đã đi vào thực tiễn, tạo ra những bước phát triển đột phá.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Liên quan đến cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước hết sức coi trọng công tác người Việt Nam ở nước ngoài, coi đây là bộ phận không tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, trong đó đã thông qua nhiều chủ trương, chính sách, mới đây nhất là Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, thúc đẩy việc quan tâm, chăm lo, phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài.

Đánh giá cao những nỗ lực của bà con cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài thời gian qua, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ mong muốn cộng đồng người Việt Nam ở Trung Quốc nói riêng, trên thế giới nói chung, duy trì sự đoàn kết, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau trong công việc và cuộc sống. Cùng với đó, các cơ quan chức năng, nhất là Đại sứ quán Việt Nam ở các nước phải làm tốt nhiệm vụ đưa nghị quyết của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài thực sự đi vào đời sống của mỗi kiều bào, mỗi người dân Việt, để bà con có điều kiện pháp lý thuận lợi về lưu trú, hộ tịch; chấp hành pháp luật sở tại, giữ gìn và phát huy giá trị ngôn ngữ, văn hóa Việt Nam; trở thành sứ giả đưa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra với bạn bè quốc tế.