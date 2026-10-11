Tuyên truyền pháp luật, xoá đói giảm nghèo ở hơn 22.700 hộ đồng bào ở Đắk Lắk

Theo thống kê của UBND tỉnh Đắk Lắk, hiện có 182.598 hộ đồng bào dân tộc thiểu số với 828.860 khẩu. Trong đó, 22.700 hộ nghèo, chiếm 12,44% tổng số hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Đây là nhóm đối tượng được tỉnh xác định cần tiếp tục ưu tiên nguồn lực, triển khai hiệu quả các chính sách phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo bền vững.

Con số trên cũng cho thấy cần nhìn nhận tình trạng nghèo ở Đắk Lắk trong mối liên hệ với những điều kiện phát triển còn hạn chế tại nhiều địa bàn.

Theo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đến ngày 31/12/2025, toàn tỉnh có 34.411 hộ nghèo, chiếm 4,13% tổng số hộ dân; trong đó, 22.717 hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm 66,02% tổng số hộ nghèo toàn tỉnh. Sự tập trung lớn này cho thấy công tác giảm nghèo tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số có ý nghĩa quan trọng đối với kết quả giảm nghèo chung của địa phương.

Đáng chú ý, có 51 xã có tỷ lệ hộ nghèo cao, dao động từ 1,52% đến 48,63%, với tổng cộng 27.062 hộ nghèo, chiếm 78,64% số hộ nghèo toàn tỉnh theo kết quả rà soát năm 2025. Nghèo đói vì vậy không phân bố đồng đều giữa các địa bàn, mà tập trung đáng kể tại những nơi điều kiện phát triển kinh tế - xã hội còn hạn chế.

Các đại biểu HĐND tỉnh Đắk Lắk làm việc tại xã Ea Hiao về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn từ năm 2024 đến tháng 6/2026.

Theo kế hoạch thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2026, UBND tỉnh Đắk Lắk xác định việc phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, đào tạo nghề, giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập là những giải pháp quan trọng đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo có khả năng lao động. Tỉnh ưu tiên các nhóm đối tượng, trong đó có hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng và hộ có trẻ em, phụ nữ thuộc diện nghèo.

Năm 2026, Đắk Lắk đặt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh xuống còn 2,13% vào cuối năm. Theo kế hoạch của tỉnh, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số phấn đấu giảm từ 3% trở lên. Đây là mục tiêu cần được thực hiện bằng các giải pháp đồng bộ, từ hỗ trợ sinh kế, phát triển sản xuất đến giảm những thiếu hụt về dịch vụ xã hội cơ bản.

Thời gian qua, Đắk Lắk tập trung triển khai Đề án “Phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ an ninh, quốc phòng địa bàn Tây Nguyên”. Trong đó, hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số được xác định là nhiệm vụ quan trọng, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo và tạo điều kiện để người dân ổn định cuộc sống.

Cùng với chính sách đất đai, công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo tiếp tục được Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo. Các sở, ngành, địa phương phối hợp triển khai, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị nhằm đưa các chương trình, chính sách đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Mỹ, các chương trình, chính sách cơ bản được triển khai đúng tiến độ, góp phần cải thiện đời sống người dân, đầu tư kết cấu hạ tầng thiết yếu và nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ giáo dục, y tế, văn hóa, an sinh xã hội tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hệ thống chính trị ở cơ sở tiếp tục được củng cố, vai trò của người có uy tín trong cộng đồng được phát huy.

Công tác quản lý Nhà nước về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo được duy trì; tuyên truyền, vận động và nắm tình hình tại cơ sở được chú trọng. Những kết quả này góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào có đạo cơ bản tin tưởng, chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.