Binh đoàn 19 khánh thành, bàn giao đường giao thông tại phường Hoành Bồ (TP Quảng Ninh)

Đại tá Vũ Sỹ Thắng, Phó tư lệnh Binh đoàn 19 cho biết, việc xây dựng, hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông gắn với yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế-xã hội là chủ trương có ý nghĩa thiết thực. Tuyến đường được khởi công ngày 9-9, hoàn thành ngày 9-10.

Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình.

Tuyến đường có tổng dự toán được phê duyệt 7,5 tỷ đồng, từ nguồn chi phí sản xuất của Binh đoàn 19; chiều dài 424m, nền đường rộng 7,5m, mặt đường rộng 5,5m.

Cùng với phần đường giao thông, công trình được đầu tư các hạng mục đồng bộ như tường kè bê tông cốt thép, cống và rãnh thoát nước, hệ thống điện chiếu sáng, biển báo, vạch sơn bảo đảm an toàn giao thông và cảnh quan hai bên đường.

Các đại biểu bên công trình tuyến đường giao thông phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ và xây dựng nông thôn mới tại phường Hoành Bồ, TP Quảng Ninh.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nghiêm Xuân Cường, Phó chủ tịch HĐND TP Quảng Ninh đề nghị cấp ủy, chính quyền phường Hoành Bồ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp nhận, quản lý, khai thác và bảo vệ công trình theo đúng quy định; thường xuyên kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng, bảo đảm an toàn giao thông và vệ sinh môi trường. Nhân dân địa phương tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm trong quản lý, sử dụng, giữ gìn công trình, góp phần xây dựng khu dân cư văn minh, phát triển.

Các em học sinh phấn khởi đi trên tuyến đường mới.

Quang cảnh tuyến đường mới được hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Việc khánh thành, bàn giao tuyến đường thôn 10, phường Hoành Bồ tiếp tục khẳng định vai trò của đơn vị quân đội trong kết hợp phát triển kinh tế xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh; góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân, xây dựng địa bàn vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.