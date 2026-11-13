Từ thực tiễn chuyển đổi số...

Bản Ka Tang, xã Tuyên Lâm, cách trung tâm hành chính của tỉnh gần 150km. Đây là địa bàn sinh sống chủ yếu của người Mã Liềng (dân tộc Chứt). Tại buổi sinh hoạt định kỳ của Chi bộ bản Ka Tang, các đảng viên cùng truy cập vào Sổ tay đảng viên điện tử để theo dõi nội dung, nghiên cứu nghị quyết và trao đổi nhiệm vụ ngay trên nền tảng số. Sự thay đổi này mang lại những giá trị thiết thực đối với những đảng viên quanh năm gắn bó với nương rẫy.

Anh Nguyễn Văn Huấn (43 tuổi), đảng viên Chi bộ bản Ka Tang cho biết, từ khi các nền tảng số và Sổ tay đảng viên điện tử được đưa vào áp dụng, việc tiếp cận tài liệu trở nên thuận tiện hơn. Anh nhớ lại những ngày trước, để chuẩn bị cho mỗi kỳ sinh hoạt, các đảng viên phải vượt qua quãng đường núi dài hàng km ra tận trung tâm xã mới có thể in ấn được tài liệu.

Giờ đây, khoảng cách địa lý dường như được rút ngắn bởi một chiếc điện thoại thông minh; mọi đảng viên đều có thể chủ động cập nhật văn bản mới, nghiên cứu tài liệu và tham gia học tập trực tuyến mọi lúc, mọi nơi.

Đảng viên Chi bộ bản Ka Tang (xã Tuyên Lâm) nghiên cứu tài liệu trên nền tảng số - Ảnh: N.M.P

Chi bộ bản Ka Tang hiện có 9 đảng viên, trong đó có 7 đảng viên là người dân tộc Chứt. Mặc dù điều kiện kinh tế-xã hội còn khó khăn, nhưng 100% đảng viên trong chi bộ đã cài đặt thành công và sử dụng hiệu quả các phần mềm phục vụ công tác Đảng. Tài liệu mỗi kỳ sinh hoạt được số hóa toàn bộ, gửi dưới dạng điện tử, tạo thói quen tra cứu nhanh chóng, chính xác.

Hành trình đưa công nghệ số vào sinh hoạt Đảng tại một xã khó khăn, biên giới và đông đồng bào dân tộc thiểu số như Tuyên Lâm gặp không ít khó khăn. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tuyên Lâm Trương Tư Thoan cho biết, thời gian qua, địa phương đã liên tục mở các chiến dịch, đồng thời thành lập các tổ chuyên đề đi đến tận nơi để hướng dẫn cho từng chi bộ. Các tổ chuyên đề có nhiệm vụ giúp đỡ trực tiếp cho từng đảng viên để họ hiểu biết và cùng tham gia thực hiện các nền tảng số. Nhờ cách làm sâu sát, bám cơ sở, các chỉ tiêu về chuyển đổi số của xã đều đạt và vượt tiến độ rất sớm so với thời gian quy định của tỉnh.

Bí thư Chi bộ bản Ka Tang Nguyễn Văn Chiến cho biết, 100% đảng viên trong chi bộ hoàn thành việc cập nhật Sổ tay đảng viên điện tử. Khó khăn lớn nhất ban đầu là sự bỡ ngỡ của các đảng viên lớn tuổi và đồng bào dân tộc thiểu số khi tiếp xúc với công nghệ số. Giải pháp được đưa ra là phân công các đảng viên trẻ, nhanh nhạy về công nghệ trực tiếp "cầm tay chỉ việc", kiên trì hướng dẫn từng thao tác nhỏ nhất cho các đảng viên lớn tuổi.

Nhờ sự tận tâm ấy, rào cản tâm lý e ngại công nghệ dần được phá bỏ. Và khi những đảng viên lớn tuổi chuyển từ trạng thái "ngại số" sang "thạo số", đó chính là lúc chuyển đổi số thực sự thành công, bám rễ sâu bền vào đời sống cơ sở.

Không chỉ dừng lại ở việc đổi mới hình thức sinh hoạt tại các chi bộ, chuyển đổi số còn tạo ra sự đổi mới trong công tác quản lý, điều hành của Đảng bộ xã Tuyên Lâm. Hiện nay, toàn Đảng bộ xã có 513 đảng viên. Với một xã có địa bàn trải rộng, đảng viên sống phân tán, việc ứng dụng công nghệ đã tháo gỡ nút thắt trong khâu quản trị hành chính.

Theo chia sẻ của chị Cao Thị Thùy Lan, chuyên viên Văn phòng Đảng ủy xã, việc số hóa hồ sơ đã mang lại sự chủ động và tiện lợi vượt bậc. Các nội dung liên quan đến công tác đảng viên, từ theo dõi hồ sơ, cập nhật thông tin đến ban hành các chủ trương, nghị quyết đều được quản lý một cách khoa học, hệ thống và dễ dàng hơn rất nhiều so với phương pháp thủ công truyền thống.

Từ thực tiễn chuyển đổi số trong sinh hoạt Đảng tại xã biên giới Tuyên Lâm cho thấy, dù là người trẻ tuổi hay cao tuổi, dù ở trung tâm xã hay các bản làng biên giới, đều có thể sử dụng thành thạo nền tảng số để học tập và cống hiến.