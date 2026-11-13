11 nữ tu, 51 đứa trẻ đặc biệt và những bữa cơm từ biển

Mái ấm của 51 đứa trẻ đặc biệt

Mỗi buổi sáng, Trung tâm Tình Thương Teresa ở tổ dân phố Thượng Hải, phường Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa lại đón những đứa trẻ khuyết tật được cha mẹ đưa đến học tập.

Có em tập nói, tập viết, có em học cách tự đi giày dép, đóng mở cặp sách hay thực hiện những sinh hoạt cá nhân đơn giản nhất. Với nhiều gia đình, đây không chỉ là nơi gửi gắm con trẻ mà còn là hy vọng để các em từng bước hòa nhập cộng đồng.

Người đồng hành cùng những đứa trẻ ấy là 11 nữ tu Dòng Thánh Phaolô, những người chọn công việc chăm sóc, giáo dục trẻ khuyết tật làm hoạt động phục vụ cộng đồng.

Nữ tu Đinh Thị Thẩm, phụ trách trung tâm, cho biết cơ sở được xây dựng từ năm 2016, xuất phát từ trăn trở của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh khi còn đương nhiệm.

Năm 2017, các nữ tu Dòng Thánh Phaolô thuộc Tỉnh dòng Hà Nội tiếp quản, đón những em nhỏ đầu tiên đến học tập và chăm sóc.

Gần 10 năm qua, trung tâm trở thành điểm tựa cho nhiều gia đình có con khuyết tật. Hiện có 51 em theo học thường xuyên, trong đó 16 em thuộc danh sách nội trú. Những em còn lại được cha mẹ đưa đến vào buổi sáng và đón về vào buổi chiều.

Trung tâm Tình Thương Teresa, nơi 11 nữ tu chăm sóc, giáo dục trẻ khuyết tật. Ảnh: Lê Dương

Theo nữ tu Thẩm, việc chăm sóc, giáo dục trẻ khuyết tật đòi hỏi sự kiên trì bởi mỗi em có hoàn cảnh, khả năng tiếp thu và tốc độ phát triển khác nhau.

Các nữ tu phải đánh giá khả năng của từng trẻ, phân nhóm và xây dựng chương trình học phù hợp. Những em có khả năng học tập được hướng dẫn luyện nói, làm quen với các kỹ năng tiền tiểu học để chuẩn bị hòa nhập trường lớp.

Với trẻ khiếm thính, gặp khó khăn về giao tiếp, các nữ tu hướng dẫn ngôn ngữ ký hiệu, học chữ, viết và làm toán. Những em chậm phát triển trí tuệ được dạy các kỹ năng tự phục vụ như đi vệ sinh, tự mang giày dép, đóng mở cặp sách.

Có những kỹ năng tưởng chừng rất đơn giản với trẻ bình thường, nhưng lại là cả quá trình học tập, rèn luyện đối với các em ở trung tâm.

Mỗi trẻ được hướng dẫn những kỹ năng phù hợp với khả năng phát triển. Ảnh: Lê Dương

Nữ tu Thẩm cho biết, trong gần 10 năm hoạt động, trung tâm đã giúp 10 em trở lại học hòa nhập tại các trường mầm non và tiểu học.

Ngoài học chữ, học kỹ năng sống, những trẻ có năng khiếu còn được hướng dẫn vẽ tranh, làm đồ thủ công. Các sản phẩm do chính tay các em thực hiện được dùng làm quà tặng khách đến thăm trung tâm.

Hiện 11 nữ tu phục vụ tại đây phần lớn được đào tạo chuyên ngành giáo dục đặc biệt, trong đó có người có trình độ thạc sĩ, cử nhân. Một số nữ tu được đào tạo về sư phạm âm nhạc, phụ trách hoạt động trị liệu âm nhạc và cảm xúc. Trung tâm còn bố trí phòng vật lý trị liệu hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho trẻ.

Với các nữ tu, giúp một đứa trẻ biết tự phục vụ bản thân, giao tiếp hay có thể đến trường học cùng bạn bè là những mục tiêu mà họ kiên trì theo đuổi.

Những bữa cơm được góp từ lòng hảo tâm

Có con gái 15 tuổi bị tăng động, chậm phát triển, chị Nguyễn Thị Liễu từng trải qua nhiều khó khăn trong hành trình tìm nơi chăm sóc, giáo dục phù hợp cho con.

Theo chị, con gái gần như không thể tự thực hiện các sinh hoạt cá nhân, từ ăn uống đến đi vệ sinh đều cần người hỗ trợ.

Trước khi đến Trung tâm Tình Thương Teresa, gia đình đã đưa con đi nhiều nơi để điều trị, học tập chuyên biệt nhưng kết quả chưa như mong muốn.

Biết đến trung tâm, chị Liễu tìm hiểu kỹ về chuyên môn của các nữ tu rồi mới quyết định đưa con đến làm quen.

“Điều khiến tôi yên tâm là các sơ đều được đào tạo bài bản, chăm sóc các con rất nhiệt tình, chu đáo. Với những trẻ cần được hỗ trợ từ những việc nhỏ nhất như con tôi, sự tận tâm ấy rất đáng quý”, chị Liễu chia sẻ.

Mỗi em có một hoàn cảnh, khả năng và tốc độ phát triển riêng, vì thế các nữ tu phải phân loại, xây dựng chương trình phù hợp với từng nhóm trẻ. Ảnh: Lê Dương

Tận tâm với những đứa trẻ, nhưng để duy trì hoạt động của trung tâm suốt nhiều năm qua là không ít khó khăn đối với các nữ tu.

Với 51 trẻ thường xuyên đến học tập, chăm sóc và sinh hoạt, chi phí dành cho ăn uống, điện, nước cùng các hoạt động giáo dục là khoản không nhỏ. Trong khi đó, trung tâm không có nguồn kinh phí ổn định.

Theo nữ tu Thẩm, phụ huynh có điều kiện thì đóng góp vài trăm nghìn đồng mỗi tháng, tùy khả năng. Những gia đình khó khăn không phải đóng góp.

Các em được dạy phân biệt, nhận dạng các mệnh giá tiền. Ảnh: Lê Dương

Tổng số tiền phụ huynh hỗ trợ hằng tháng thậm chí không đủ chi trả tiền điện, nước. Phần lớn kinh phí duy trì hoạt động của trung tâm nhờ vào sự chung tay của người dân địa phương và các nhà hảo tâm.

Đặc biệt, những bữa cơm của trẻ thường có cá, tôm, mực, ngao do chính ngư dân trong vùng mang đến.

“Người dân địa phương đi biển về, có cá, tôm, mực, ngao lại mang sang cho các em. Mùa nào thức nấy, những món quà từ biển cả trở thành nguồn thực phẩm thiết yếu trong bữa ăn hằng ngày”, nữ tu Thẩm kể.

Không chỉ ngư dân, nhiều gia đình còn thường xuyên mang gạo, rau củ, thực phẩm đến hỗ trợ. Có những nhà hảo tâm không theo Công giáo nhưng vẫn đều đặn góp sức chăm lo cho trẻ.

Những em có năng khiếu được học vẽ, làm đồ thủ công. Ảnh: Lê Dương

Theo ông Nguyễn Văn Hưng, Bí thư Chi bộ tổ dân phố Thượng Hải, dù điều kiện hoạt động còn nhiều thiếu thốn, các nữ tu vẫn tận tâm chăm sóc, giáo dục những trẻ khuyết tật.

Việc các nữ tu tự nguyện dành thời gian, công sức chăm sóc những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn là hành động nhân văn, đáng trân trọng.

Những đứa trẻ khuyết tật được cha mẹ đưa đến Trung tâm tình thương Teresa cho các nữ tu chăm sóc. Ảnh: Lê Dương

Ông Hưng cho biết, sự hỗ trợ dành cho trung tâm không chỉ đến từ các gia đình có con theo học. Nhiều người dân xung quanh, dù không có người thân tại đây, vẫn tự nguyện mang thực phẩm đến giúp đỡ.

“Đó không chỉ là sự giúp đỡ về vật chất mà còn là tình thương dành cho những đứa trẻ kém may mắn. Những món quà không lớn, nhưng được góp lại từ nhiều người, nhiều gia đình đã giúp trung tâm duy trì hoạt động suốt nhiều năm”, ông Hưng chia sẻ.

Buổi trưa, những đứa trẻ lại được các nữ tu chăm sóc ăn uống. Ảnh: Lê Dương

Từ những món quà giản dị của ngư dân, những bao gạo, bó rau của người dân và sự tận tụy của 11 nữ tu, Trung tâm Tình Thương Teresa đã trở thành mái ấm đặc biệt.

Ở đó, tinh thần bác ái không chỉ thể hiện qua lời nói mà bằng những việc làm hằng ngày, từ chăm sóc từng bữa ăn, hướng dẫn trẻ những kỹ năng nhỏ nhất đến kiên trì giúp các em có thêm cơ hội hòa nhập cộng đồng.

Và những bữa cơm được góp từ biển vẫn tiếp tục nuôi dưỡng hành trình ấy, bằng tình thương không phân biệt tôn giáo hay hoàn cảnh.