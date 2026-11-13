Đảng ủy xã Bạch Đằng trao Huy hiệu Đảng cho 11 đảng viên

Bí thư Đảng ủy xã Bạch Đằng Dương Thủy Tiên trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên Sầm Như Kiến, Chi bộ xóm Bó Mỵ.

Trong đợt này, Đảng bộ xã Bạch Đằng có 11 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 4 đảng viên nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng, 5 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Tại buổi lễ, Thường trực Đảng ủy xã chúc mừng, biểu dương và bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp của các đồng chí đảng viên trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; khẳng định việc nhận Huy hiệu Đảng là vinh dự, niềm tự hào của cá nhân, gia đình, chi bộ và Đảng bộ xã. Mong muốn các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng tiếp tục là hạt nhân đoàn kết tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền địa phương ngày càng trong sạch vững mạnh.