Trường THPT Quang Hà - 40 năm khát vọng, bản lĩnh và hành trình tỏa sáng tri thức

Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường THPT Quang Hà thi đua xây dựng trường học an toàn, thân thiện.

Bốn thập kỷ chưa phải chặng đường dài trong lịch sử giáo dục, nhưng với Trường THPT Quang Hà, đó là hành trình được làm nên từ ý chí, trách nhiệm và sự tiếp nối của nhiều thế hệ. Nhìn lại những dấu mốc đã qua, càng thêm trân trọng công sức của những người mở đường, tự hào về sự trưởng thành của các thế hệ học trò và ý thức rõ hơn trách nhiệm đưa nhà trường vững vàng bước tiếp trong giai đoạn mới.

Dựng xây nền móng từ gian khó

Mùa Thu năm 1986, Trường PTTH Kỹ thuật Quang Hà chính thức được thành lập. Trường được đổi tên thành PTTH cấp 2+3 Quang Hà vào năm 1990 và mang tên Trường THPT Quang Hà từ năm 1997. Từ cơ sở ban đầu còn đơn sơ, các thế hệ thầy và trò cùng khắc phục khó khăn, từng bước ổn định nền nếp, mở rộng quy mô và xây dựng nền móng cho sự phát triển của nhà trường.

Nhà giáo Bằng Trung Dũng, Hiệu trưởng đầu tiên của trường, cùng Ban Giám hiệu và tập thể sư phạm thời kỳ đầu đã đặt những viên gạch đầu tiên cho truyền thống Quang Hà. Các nhà giáo: Bùi Xuân Thanh, Đào Văn Kỳ, Trần Duy Hồng, Nguyễn Hữu Lạc, Nguyễn Thanh Hiển, Nguyễn Trọng Huỳnh, Lê Thị Ngọc Diệp, Nguyễn Thanh Tân, Nguyễn Thị Xuyến... đã cùng đồng nghiệp khắc phục thiếu thốn, bám trường, giữ lớp, trao truyền kiến thức và nuôi dưỡng ý chí vươn lên cho học sinh.

Trong những lớp học mái ngói cũ, từng trang giáo án vẫn được chuẩn bị bằng tất cả trách nhiệm của người thầy. Nhiều học sinh đến trường từ những gia đình còn khó khăn, phải chia sẻ thời gian giữa học tập và phụ giúp cha mẹ. Thầy cô vừa dạy kiến thức, vừa động viên các em vượt qua mặc cảm, thiếu thốn để tiếp tục học tập. Chính từ những ngày tháng ấy, tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó và trách nhiệm với học sinh dần trở thành những giá trị được các thế hệ Trường THPT Quang Hà gìn giữ.

Tiếp nối những người đi trước, các thế hệ Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng, cán bộ quản lý và giáo viên đã từng bước xây dựng nền nếp, mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng giáo dục. Chi bộ nhà trường giữ vai trò lãnh đạo toàn diện; Ban Giám hiệu cụ thể hóa chủ trương thành nhiệm vụ chuyên môn; Hội đồng Sư phạm trực tiếp đưa những mục tiêu ấy vào từng bài giảng, tiết học và hoạt động giáo dục. Mỗi giai đoạn có khó khăn riêng, song mục tiêu chung luôn được giữ vững: Tạo điều kiện tốt nhất để học sinh học tập, rèn luyện và trưởng thành.

Khẳng định vị thế

Trường THPT Quang Hà hôm nay đã có khuôn viên khang trang, xanh, sạch, đẹp, đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Nhà trường có 30 phòng học kiên cố, hệ thống phòng bộ môn, phòng chức năng và nhà truyền thống đáp ứng nhu cầu học tập, rèn luyện của hơn 1.300 học sinh. Sự đổi thay về cơ sở vật chất cho thấy chặng đường đi lên của nhà trường, đồng thời ghi dấu sự quan tâm của ngành Giáo dục, cấp ủy, chính quyền, phụ huynh và Nhân dân địa phương.

Cùng với hoàn thiện cơ sở vật chất, chất lượng giáo dục được nâng lên qua từng năm học. Từ tỷ lệ tốt nghiệp khoảng 70%, tỷ lệ học sinh đỗ đại học chỉ 2-3% vào những năm đầu thành lập, nhà trường đã nhiều năm duy trì tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 100%; tỷ lệ học sinh trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng đạt khoảng 80-90%. Năm học 2025-2026, điểm trung bình các môn thi tốt nghiệp THPT của trường xếp thứ 22 trong tổng số 114 trường THPT công lập của tỉnh. Tỷ lệ học sinh có kết quả rèn luyện từ mức Đạt trở lên đạt 99,83%; số học sinh có kết quả học tập xếp loại Tốt, danh hiệu thi đua khen thưởng học sinh xuất sắc và học sinh giỏi tăng theo từng năm học.

Giáo dục mũi nhọn cũng ghi nhận nhiều kết quả đáng khích lệ. Tại kỳ thi chọn học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh lớp 12 năm học 2025-2026, nhà trường giành 63 giải, gồm 3 giải Nhất, 10 giải Nhì, 18 giải Ba và 32 giải Khuyến khích; tỷ lệ học sinh dự thi đạt giải là 73,26%. Đặc biệt, học sinh của trường đã thử sức với quyết tâm cao khi lựa chọn tham gia kỳ thi học sinh giỏi cùng trường chuyên Vĩnh Phúc và đạt 1 giải Ba, 6 giải Khuyến khích, khẳng định vị thế của trường Quang Hà với các trường lớn trong khu vực. Tại các cuộc thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật, Hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh, Hội khỏe Phù Đổng đạt kết quả cao. Những kết quả đó là quá trình phát hiện năng lực, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng và sự đồng hành giữa giáo viên cùng với học sinh.

Nhà trường luôn xác định đội ngũ giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng giáo dục. Công tác bồi dưỡng chuyên môn, đổi mới phương pháp giảng dạy, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu được triển khai thường xuyên. Trong 5 năm gần đây, cán bộ, giáo viên nhà trường có 119 sáng kiến được Sở Giáo dục và Đào tạo công nhận; nhiều thầy cô đạt giải tại các kỳ thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tỉnh và thiết kế bài giảng điện tử cấp Bộ. Toàn trường có 368 lượt cán bộ, giáo viên đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, 60 lượt đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.

Những kết quả ấy đã góp phần để Chi bộ nhà trường nhiều năm được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tập thể trường đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, được nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bằng khen và Cờ thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh. Và phần thưởng có ý nghĩa nhất là sự trưởng thành của các thế hệ học sinh, là niềm tin mà phụ huynh trao gửi trọn vẹn cho nhà trường.

Giữ mạch nguồn, mở đường tương lai

Trường THPT Quang Hà đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt - học tốt, đổi mới phương pháp dạy và học, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục.

40 năm qua, từ mái trường Quang Hà, hàng chục nghìn học sinh đã trưởng thành, đi tới nhiều miền quê, công tác trong nhiều lĩnh vực. Có người trở thành tiến sĩ, thạc sĩ, kỹ sư, bác sĩ, nhà giáo; có người công tác trong lực lượng vũ trang, cơ quan Đảng, chính quyền; có người thành lập doanh nghiệp, tạo việc làm và đóng góp cho cộng đồng. Nhiều cựu học sinh trở về quê hương làm việc, tiếp tục đồng hành với thầy cô và các thế hệ học sinh hôm nay. Mỗi học sinh có lựa chọn riêng, nhưng hành trang chung các em mang theo từ mái trường là tri thức, kỷ luật, lòng tự trọng và khát vọng vươn lên.

Tự hào về chặng đường đã qua, nhà trường nhận thức rõ những yêu cầu mới đối với giáo dục phổ thông. Sự phát triển nhanh của khoa học, công nghệ và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi cách con người học tập, làm việc và tiếp cận tri thức. Học sinh cần được trang bị kiến thức, năng lực tự học, tư duy sáng tạo, kỹ năng số và khả năng thích ứng. Nhà trường vì thế phải đổi mới từ quản trị, phương pháp dạy học đến cách tổ chức các hoạt động giáo dục.

Trên chặng đường tiếp theo, Chi bộ nhà trường tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, lấy chất lượng thực chất và sự tiến bộ của học sinh làm thước đo. Mỗi chủ trương được cụ thể hóa thành nhiệm vụ rõ ràng; mỗi cán bộ, đảng viên phát huy vai trò nêu gương trong chuyên môn và trách nhiệm với tập thể. Công tác xây dựng Đảng gắn chặt với nhiệm vụ giáo dục, tránh hình thức, tập trung giải quyết những vấn đề đặt ra trong thực tiễn nhà trường.

Ban Giám hiệu tiếp tục đổi mới công tác quản lý, đẩy mạnh chuyển đổi số trong điều hành và dạy học. Việc ứng dụng công nghệ giúp giáo viên giảm bớt công việc hành chính, có thêm thời gian đầu tư chuyên môn; giúp học sinh tiếp cận học liệu, chủ động nghiên cứu và được hỗ trợ phù hợp với năng lực. Dữ liệu giáo dục được sử dụng hiệu quả để theo dõi sự tiến bộ, phát hiện sớm khó khăn và có giải pháp hỗ trợ từng học sinh.

Đổi mới phương pháp dạy học cũng đi vào từng tiết học. Nhà trường tiếp tục mở rộng hoạt động trải nghiệm, nghiên cứu khoa học, giáo dục hướng nghiệp; tạo thêm cơ hội để học sinh khám phá sở trường, hiểu yêu cầu của nghề nghiệp và có lựa chọn phù hợp sau khi tốt nghiệp. Đồng thời, quan tâm toàn diện đến sức khỏe, kỹ năng sống và đời sống tinh thần của học sinh. Mục tiêu là xây dựng môi trường “Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm - Hạnh phúc”, nơi mỗi học sinh được tôn trọng, hỗ trợ và tạo điều kiện phát huy năng lực.

Đội ngũ giáo viên tiếp tục là trung tâm của quá trình đổi mới. Nhà trường chú trọng bồi dưỡng chuyên môn, khuyến khích tự học, ứng dụng công nghệ và phát huy sáng kiến của thầy cô, qua đó nâng cao chất lượng từng bài giảng và trách nhiệm đối với sự tiến bộ của học sinh.

Mốc 40 năm mở ra chặng đường mới với nhiều cơ hội và thách thức. Cấp ủy, Ban Giám hiệu và Hội đồng sư phạm nhà trường nhận thức rõ trách nhiệm của thế hệ hôm nay là tiếp nhận những giá trị đã được gây dựng, làm giàu thêm truyền thống và trao lại cho thế hệ mai sau một ngôi trường tốt hơn. Với trách nhiệm đó, tập thể nhà trường tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, chăm lo từng giờ học và sự tiến bộ của mỗi học sinh, để Trường THPT Quang Hà luôn là nơi tuổi trẻ được nuôi dưỡng ước mơ, rèn luyện bản lĩnh.