Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền về an toàn giao thông

Những tràng pháo tay cổ vũ sôi nổi của đông đảo cán bộ, chiến sĩ cho thấy sức hấp dẫn từ Hội thi “Thanh niên Trung đoàn 43 với văn hóa giao thông”. Thay vì phổ biến các quy định, điều luật theo cách truyền thống, các đội thi lựa chọn hình thức sân khấu hóa, đưa những tình huống thường gặp khi tham gia giao thông vào các tiểu phẩm tự biên, tự diễn. Từ những lỗi vi phạm tưởng chừng đơn giản như không đội mũ bảo hiểm đúng quy định, vượt đèn đỏ, phóng nhanh, vượt ẩu đến việc sử dụng rượu, bia mà vẫn điều khiển phương tiện..., tất cả đều được thể hiện sinh động, giúp người xem nhận diện rõ hành vi nguy hiểm và hậu quả có thể xảy ra.

Chăm chú theo dõi từng phần thi, Binh nhất Đoàn Đình Hoàng, Trung đội 3, Đại đội 1, Tiểu đoàn 7, chia sẻ: “Điều tôi ấn tượng là các tình huống trong tiểu phẩm rất gần với thực tế, trong đó có những lỗi mà đôi khi người tham gia giao thông dễ chủ quan, mắc phải. Qua hội thi, tôi hiểu rõ hơn hậu quả của từng hành vi vi phạm và tự nhắc mình phải chấp hành nghiêm quy định khi tham gia giao thông, tuyệt đối không vì vội vàng hay tiện lợi nhất thời mà đánh đổi sự an toàn của bản thân và mọi người”. Từ hiệu quả của hội thi có thể thấy, khi được truyền tải bằng hình thức phù hợp, các điều luật về an toàn giao thông sẽ không còn khô cứng, xa lạ mà trở nên gần gũi với đời sống bộ đội. Theo Trung tá Đồng Văn Vinh, Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 43, thời gian qua, đơn vị chú trọng phát huy vai trò của các tổ chức đoàn, tăng cường triển khai hoạt động diễn đàn, tọa đàm, hội diễn, hội thi tìm hiểu về an toàn giao thông. Đây là cách làm hiệu quả, giúp mềm hóa các điều luật, từ đó bộ đội dễ dàng tiếp thu.

Một tiểu phẩm trong Hội thi “Thanh niên Trung đoàn 43 với văn hóa giao thông” vừa được đơn vị tổ chức.

Để hình thành ý thức tự giác chấp hành quy định khi tham gia giao thông, đòi hỏi công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật không thể chỉ dừng lại ở những hoạt động theo đợt mà cần phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, bằng nhiều hình thức. Do đó, Trung đoàn 43 chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền trực quan qua hệ thống pa-nô, áp phích, tranh cổ động. Ngoài ra, đơn vị lồng ghép nội dung tuyên truyền các điều luật về an toàn giao thông qua hệ thống loa truyền thanh nội bộ, những buổi giáo dục chính trị theo chuyên đề, sinh hoạt "Ngày pháp luật" hằng tháng.

Văn bản quy phạm pháp luật về an toàn giao thông nhiều, nội dung dài, vì vậy Trung đoàn 43 ưu tiên lựa chọn văn bản luật mới sửa đổi, ban hành; những điều luật gần gũi với thực tiễn cuộc sống, nhất là những hành vi tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn và những lỗi vi phạm dễ mắc phải để phổ biến cho bộ đội. Trung tá Trần Văn Hương, Phó chính ủy Trung đoàn 43 cho biết: “Chúng tôi tập trung tuyên truyền về Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Đường bộ; Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và một số văn bản hướng dẫn thi hành. Ngoài ra, đơn vị thường xuyên thông tin những vụ việc mất an toàn giao thông trong toàn quân để bộ đội nắm, từ đó rút kinh nghiệm”. Điểm đặc biệt trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông ở Trung đoàn 43 là đơn vị chủ động sưu tầm, xây dựng video, hình ảnh về những vụ tai nạn, tình huống vi phạm giao thông để trình chiếu cho bộ đội xem. Hình ảnh về hậu quả nghiêm trọng sau va chạm giao thông là lời cảnh báo trực quan, tác động trực tiếp đến nhận thức, tình cảm của bộ đội, giúp hoạt động tuyên truyền, giáo dục hiệu quả hơn.

Trung tá Bùi Văn Nhơn, Chính ủy Trung đoàn 43 cho biết: “Hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông được đơn vị tiến hành tăng cường trước thời điểm hạ sĩ quan, chiến sĩ nghỉ phép hoặc thực hiện nhiệm vụ ngoài doanh trại. Bởi đây là thời gian quân nhân tham gia giao thông với tần suất cao và xa sự giám sát của chỉ huy. Các đơn vị yêu cầu 100% hạ sĩ quan, chiến sĩ viết cam kết chấp hành nghiêm quy định khi tham gia giao thông trong quá trình nghỉ phép; chỉ huy các cấp chủ động liên lạc với gia đình quân nhân để nhắc nhở quân nhân việc tuân thủ quy định khi tham gia giao thông, hạn chế thấp nhất rủi ro, mất an toàn”. Cùng với tuyên truyền, Trung đoàn còn thường xuyên kiểm tra việc chấp hành quy định sử dụng phương tiện cá nhân đối với quân nhân, như giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm trách nhiệm dân sự và các điều kiện an toàn của phương tiện. Đơn vị tổ chức đo nồng độ cồn, yêu cầu sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp sử dụng mũ bảo hiểm đúng quy định trước khi tham gia giao thông. Việc triển khai đồng bộ nhiều biện pháp đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành quy định về an toàn giao thông cho cán bộ, chiến sĩ. Điều này không chỉ hạn chế nguy cơ mất an toàn giao thông mà còn xây dựng hình ảnh người quân nhân có ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong chính quy, văn minh, lịch sự.