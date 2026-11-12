Xã Liên Minh: Sẵn sàng đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong nhà trường

Cô Trần Thị Tuyền, giáo viên tiếng Anh Trường THCS Liên Minh - Phân hiệu Thọ Xuân, trong giờ lên lớp. Ảnh: Kiều Thoan Thu

Chuẩn bị đội ngũ và môi trường sử dụng tiếng Anh

Cô Trần Thị Tuyền, giáo viên tiếng Anh Trường THCS Liên Minh - Phân hiệu Thọ Xuân, cho biết khó khăn lớn nhất hiện nay là tạo được môi trường để học sinh thường xuyên sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp thực tế, chứ không chỉ học từ vựng và ngữ pháp trên lớp.

Theo cô, trình độ giữa học sinh còn chênh lệch, nhiều em thiếu vốn từ, ngại nói và sợ mắc lỗi. Thêm nữa, sĩ số lớp tương đối đông, thời lượng học hạn chế, trong khi cơ hội thực hành ngoài giờ còn ít, khiến giáo viên khó rèn kỹ năng nghe, nói và phản xạ giao tiếp cho từng em.

Một tiết học tiếng Anh của lớp 6B1, Trường THCS Liên Minh - Phân hiệu Thọ Xuân. Ảnh: Kiều Thoan Thu

Để cải thiện chất lượng giờ học, cô Tuyền mong muốn được tiếp cận thêm giáo trình, tài liệu trực quan và nền tảng học tập trực tuyến. Nguồn học liệu đa dạng sẽ giúp giáo viên chủ động thiết kế bài giảng, tổ chức hoạt động tương tác và dành thêm thời gian cho học sinh luyện tập, vận dụng vào giao tiếp thực tế.

Học sinh trong trường được trang bị máy tính bảng để học tiếng Anh hiệu quả. Ảnh: Kiều Thoan Thu

Ngày 12-11, UBND xã Liên Minh và Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác nâng cao năng lực tiếng Anh cho đội ngũ giáo viên và học sinh các cấp học trên địa bàn. Chương trình tập trung vào bồi dưỡng chuyên môn, đổi mới phương pháp giảng dạy và xây dựng môi trường sử dụng tiếng Anh trong trường học.

Xã Liên Minh và Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN ký biên bản ghi nhớ hợp tác ngày 12-11. Ảnh: Kiều Thoan Thu

Việc hợp tác với Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN giúp giáo viên Liên Minh tiếp cận kinh nghiệm từ một cơ sở đào tạo chuyên ngành hàng đầu. TS Đỗ Tuấn Minh, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết, trong 2 năm qua, Trường THCS Ngoại ngữ và Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ trực thuộc trường đã thí điểm mô hình trường tiếng Anh (ESL School). Những kinh nghiệm tích lũy qua quá trình này sẽ được chia sẻ với địa phương, làm cơ sở tham khảo khi xây dựng phương án đưa tiếng Anh vào hoạt động dạy và học tại các trường.

TS Đỗ Tuấn Minh, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN, tại lễ ký kết ngày 12-11. Ảnh: Kiều Thoan Thu

Theo kế hoạch, Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN sẽ cùng xã Liên Minh khảo sát tình hình dạy và học tại các trường mầm non, tiểu học và THCS để xác định năng lực đội ngũ, điều kiện cơ sở vật chất, những nội dung cần bổ sung, từ đó tư vấn kế hoạch phù hợp với từng cấp học.

Công tác bồi dưỡng được đặt ra với nhiều nhóm nhân sự trong trường học, trong đó, giáo viên tiếng Anh cần nâng cao chuyên môn, đổi mới phương pháp giảng dạy, còn giáo viên các môn học khác được chuẩn bị năng lực để từng bước sử dụng tiếng Anh trong bài giảng và hoạt động giáo dục. Cán bộ quản lý cũng cần cải thiện khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ, đáp ứng yêu cầu điều hành và làm việc với khách quốc tế.

Đối với học sinh, TS Đỗ Tuấn Minh xác định khả năng vận dụng tiếng Anh trong học tập và cuộc sống là đích đến của chương trình. “Người học phải là trung tâm của quá trình triển khai. Mục tiêu cuối cùng là giúp học sinh sử dụng được tiếng Anh trong học tập và cuộc sống, chứ không chỉ học để làm bài kiểm tra hay đạt kết quả thi cử”, ông nhấn mạnh.

Nhiệm vụ khó đòi hỏi quyết tâm cao

Chủ tịch UBND xã Liên Minh Nguyễn Quý Mạnh phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: Kiều Thoan Thu

Xã Liên Minh đã đưa nhiệm vụ phát triển tiếng Anh vào chương trình công tác giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035. Chủ tịch UBND xã Nguyễn Quý Mạnh cho biết, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã xác định giáo dục là lĩnh vực cần ưu tiên. Định hướng này được cụ thể hóa trên cơ sở Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, cùng các kế hoạch của thành phố cũng như địa phương.

Theo ông Nguyễn Quý Mạnh, qua rà soát, xã nhận thấy chất lượng dạy và học tại các trường còn nhiều mặt cần cải thiện. Từ tháng 12-2025, địa phương đã chuẩn bị kế hoạch phát triển giáo dục, đồng thời chủ động liên hệ Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN để tìm kiếm sự hỗ trợ chuyên môn.

Các đại biểu tham dự lễ ký kết. Ảnh: Kiều Thoan Thu

Ông Nguyễn Quý Mạnh chia sẻ: “Chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ khó khăn cần phải quyết tâm thực hiện. Địa phương mong muốn nhận được sự hỗ trợ của Trường Đại học Ngoại ngữ trong bồi dưỡng giáo viên, đổi mới phương pháp giảng dạy và xây dựng môi trường sử dụng tiếng Anh trong các nhà trường”.

Để đáp ứng yêu cầu về điều kiện dạy và học, xã cam kết từng bước bố trí kinh phí cải thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị. UBND xã sẽ chỉ đạo từng trường xây dựng kế hoạch hành động theo năm học và báo cáo tiến độ thực hiện. Ông Mạnh cũng đề nghị các trường phối hợp với giảng viên, chuyên gia tổ chức câu lạc bộ, ngày hội giao lưu và hoạt động trải nghiệm bằng tiếng Anh.

Những thầy cô tâm huyết với giáo dục địa phương. Ảnh: Kiều Thoan Thu

Tại các trường, sự thay đổi cũng cần bắt đầu từ nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, giáo viên. Thầy Trần Trung Hiếu, Hiệu trưởng Trường THCS Liên Minh, cho biết trước lễ ký kết, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên các trường phấn khởi khi có cơ hội làm việc với một đơn vị giàu kinh nghiệm trong đào tạo ngoại ngữ.

Theo thầy Hiếu, yêu cầu mới tác động trực tiếp đến phương pháp giảng dạy và công việc quản lý. Vì vậy, giáo viên cần điều chỉnh cách tổ chức bài học; hiệu trưởng và cán bộ phụ trách cũng phải rèn luyện khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh khi tiếp xúc với khách quốc tế. Mỗi thành viên trong trường cần dành thời gian học hỏi, thực hành để thích ứng với yêu cầu mới.

Thầy Trần Trung Hiếu, Hiệu trưởng Trường THCS Liên Minh. Ảnh: Kiều Thoan Thu

Tại Liên Minh, việc đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong nhà trường đang được cụ thể hóa bằng kế hoạch của chính quyền, tư vấn chuyên môn của trường đại học và sự chuẩn bị tại từng cơ sở giáo dục. Kết quả sẽ được phản ánh qua chất lượng dạy học và khả năng sử dụng tiếng Anh của học sinh trong học tập, sinh hoạt hằng ngày.

Em Lê Gia Linh hào hứng trong giờ thực hành kỹ năng nói tiếng Anh. Ảnh: Kiều Thoan Thu