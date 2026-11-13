Phú Thọ: 60 năm Trường THPT Tam Dương – Rèn chí, luyện sức, vững tiên phong

Giờ học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh.

Từ những ngày đầu còn thiếu thốn về cơ sở vật chất, trong điều kiện kinh tế địa phương còn nhiều khó khăn, thầy và trò nhà trường đã kiên trì vượt khó, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục. Nhà trường luôn xác định việc trang bị kiến thức văn hóa phải gắn với rèn luyện thể chất, bồi dưỡng lòng yêu nước, ý thức kỷ luật và tinh thần sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc. Từ định hướng ấy, giáo dục thể chất (GDTC) và giáo dục quốc phòng, an ninh (GDQP-AN) đã trở thành những nội dung quan trọng trong giáo dục toàn diện, góp phần làm nên bản sắc và truyền thống của Trường THPT Tam Dương.

Trong suốt chặng đường phát triển, hoạt động GDTC của nhà trường được duy trì qua các tiết học chính khóa và phong trào rèn luyện thể dục thể thao thường xuyên, sôi nổi trong học sinh. Phát huy thế mạnh, nhà trường chú trọng phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu ở các môn thể thao truyền thống và hiện đại. Trong đó, điền kinh và bắn nỏ từng là hai môn thế mạnh, ghi dấu ấn qua nhiều kỳ Hội khỏe Phù Đổng các cấp. Gắn với những thành tích ấy là tâm huyết của các thầy cô và sự nỗ lực, bền bỉ của học sinh trên sân tập, trong thi đấu.

Qua từng thời kỳ, những huy chương, cờ thi đua tại Hội khỏe Phù Đổng các cấp, từ huyện đến tỉnh, cùng thành tích tại các hội thao khu vực và các kỳ Đại hội Thể dục thể thao đã góp phần khẳng định truyền thống thể thao của nhà trường. Nhiều thế hệ thầy giáo, cô giáo và học sinh đã trở thành huấn luyện viên, vận động viên nòng cốt của tỉnh, mang về niềm vinh dự cho nhà trường và quê hương.

Cùng với rèn luyện thể chất, công tác GDQP-AN luôn được Ban Giám hiệu và tổ chuyên môn quan tâm, triển khai nghiêm túc, bài bản. Nhà trường thực hiện chương trình theo quy định của Bộ GD&ĐT, kết hợp hài hòa giữa lý thuyết và thực hành. Những bài học về lịch sử quân sự, truyền thống dựng nước và giữ nước, pháp luật về quốc phòng, an ninh giúp học sinh nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lòng tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của công dân đối với Tổ quốc.

Qua các giờ học điều lệnh đội ngũ, kỹ thuật bắn súng, tư thế vận động trên chiến trường và kỹ năng sơ cứu, cấp cứu ban đầu, học sinh được rèn luyện tác phong nhanh nhẹn, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần tập thể và khả năng tự lập, góp phần bồi dưỡng bản lĩnh cho các em trong học tập và cuộc sống.

Tại các kỳ Hội thao GDQP-AN cấp tỉnh, học sinh nhà trường đã đạt nhiều giải cao ở các nội dung cá nhân và đồng đội. Kết quả đó thể hiện sự nghiêm túc, tâm huyết của đội ngũ giáo viên trong giảng dạy, huấn luyện và tinh thần nỗ lực rèn luyện của học sinh, đồng thời góp thêm những thành tích đáng tự hào vào truyền thống chung của nhà trường.

Thành tích đạt được trong Hội thi Giáo dục quốc phòng và an ninh cấp tỉnh năm học 2025–2026.

Nhìn lại chặng đường 60 năm, những giọt mồ hôi trên sân tập, tiếng reo vui tại các giải đấu thể thao và tác phong nghiêm túc trong mỗi giờ học GDQP-AN đã trở thành những hình ảnh thân thuộc, đáng nhớ dưới mái trường Tam Dương. Từ những giờ học và hoạt động ấy, các thế hệ học sinh được bồi dưỡng để khỏe về thể chất, tốt về đạo đức, vững về kiến thức, sẵn sàng cống hiến và phục vụ Tổ quốc.

Bước vào giai đoạn phát triển mới trên địa bàn xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ, nhà trường tiếp tục đổi mới PPGD, hoàn thiện cơ sở vật chất, sân tập và trang thiết bị thể dục thể thao. Thầy và trò Trường THPT Tam Dương quyết tâm giữ gìn, phát huy truyền thống GDTC và GDQP-AN, góp phần đào tạo những thế hệ thanh niên phát triển toàn diện. Kỷ niệm 60 năm thành lập là dịp để các thế hệ thầy và trò cùng nhìn lại chặng đường đã qua với niềm tự hào, tiếp thêm động lực để viết tiếp những trang mới trong truyền thống của nhà trường.