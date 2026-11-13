Sôi nổi Hội thi 'Rung chuông vàng'

Thượng tá Nguyễn Xuân Hợp, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Kỳ Anh cho biết: “Thông qua hội thi, chúng tôi mong muốn giúp đoàn viên, thanh niên nắm chắc hơn những quy định của pháp luật về nghĩa vụ quân sự, quyền và trách nhiệm của công dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Việc phối hợp tổ chức theo hình thức sân chơi trí tuệ giúp nội dung tuyên truyền sinh động, dễ nhớ, dễ hiểu, góp phần nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở”. Điểm hấp dẫn của hội thi là tính tương tác và sự cạnh tranh giữa các thí sinh. Qua từng câu hỏi, số lượng người còn lại trên sàn thi đấu dần ít đi, tạo không khí hồi hộp, sôi nổi. Những kiến thức pháp luật tưởng chừng khô khan được truyền tải bằng hình thức gần gũi, dễ tiếp nhận, giúp người tham gia chủ động ghi nhớ và vận dụng. Không dừng lại ở cuộc tranh tài về kiến thức, hội thi còn tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên giao lưu, học hỏi, nâng cao ý thức tìm hiểu và chấp hành pháp luật. Anh Nguyễn Trần Đăng Khoa, đoàn viên thôn Phú Tân, xã Kỳ Anh, chia sẻ: “Tham gia hội thi, tôi được trực tiếp trả lời câu hỏi, hiểu rõ hơn về quyền, nghĩa vụ của công dân và trách nhiệm của thanh niên trong thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự”.

Các đoàn viên, thanh niên tham gia Hội thi “Rung chuông vàng”.

Cách làm của Đoàn xã Kỳ Anh, Ban CHQS xã và Công an xã cho thấy hiệu quả của việc đổi mới phương pháp, hình thức tuyên truyền, lấy người nghe làm trung tâm, gắn kiến thức pháp luật với những vấn đề thiết thực trong đời sống. Đây cũng là cơ sở để các tổ chức đoàn thể tiếp tục đa dạng hóa hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, xây dựng ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật trong đoàn viên, thanh niên và nhân dân. Khi pháp luật được truyền tải bằng những hình thức gần gũi, hấp dẫn, mỗi đoàn viên, thanh niên, người dân không chỉ là người tiếp nhận kiến thức mà còn có thể trở thành một tuyên truyền viên tích cực, góp phần lan tỏa ý thức thượng tôn pháp luật trong cộng đồng.