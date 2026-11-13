Khảo sát chất lượng học sinh lớp 4 và lớp 7

TRUNG QUỐC - Sau khi nhận một giải thưởng khoa học danh giá, nhà sinh học Yuan Junying lên tiếng trước những tranh cãi về quốc tịch Mỹ của mình. Một số ý kiến cho rằng bà trở về Trung Quốc chỉ nhằm tiếp cận nguồn kinh phí nghiên cứu.