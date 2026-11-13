Khảo sát chất lượng học sinh lớp 4 và lớp 7
Lần đầu tiên, Hà Nội tổ chức khảo sát đánh giá chất lượng học sinh lớp 4 và lớp 7 trên quy mô toàn thành phố, với gần 312.000 học sinh tham gia. Hoạt động nhằm đánh giá thực chất mức độ đáp ứng yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đồng thời cung cấp dữ liệu để các nhà trường nhìn nhận chất lượng dạy và học, có giải pháp điều chỉnh phù hợp.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/khao-sat-chat-luong-hoc-sinh-lop-4-va-lop-7-246261112172336073.htm