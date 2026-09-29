Từ đại ngàn các anh trở về

Hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở Lào Cai không hề dễ dàng. Nhiều liệt sĩ đã hy sinh và nằm lại giữa những cánh rừng sâu, núi cao, địa hình hiểm trở. Giữa địa hình phức tạp, từng khu vực được phát quang, đào bới cẩn trọng. Không ít vị trí phải tìm kiếm nhiều ngày mới có thể xác định được dấu tích.

Thời gian, địa hình và những dấu tích ngày càng phai mờ theo năm tháng khiến công tác tìm kiếm gặp không ít khó khăn. Nhưng, với quyết tâm đưa đồng đội trở về, cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh vẫn bền bỉ bám địa bàn, tìm kiếm đến khi có kết quả.

Đồi Đá Vôi (phường Cam Đường) là một trong những địa điểm ghi dấu hành trình tìm kiếm đầy gian nan của lực lượng quy tập hài cốt liệt sĩ. Tại đây, 45 hài cốt liệt sĩ đã được phát hiện, đưa những người anh hùng đã nằm lại giữa rừng núi hơn 40 năm trở về với đồng đội và quê hương.

Sau hàng chục năm nằm lại trong lòng đất, nhiều hài cốt liệt sĩ không còn nguyên vẹn, nhiều phần mộ đã bị mối ăn sâu, đất đá bồi lấp và thời gian làm phai mờ mọi dấu tích. Vì vậy, với những người tìm kiếm, đây không chỉ là công việc mà còn là trách nhiệm trước những người chiến sĩ đã ngã xuống và nằm lại.

Từng lớp đất được bóc tách tỉ mỉ, từng phần hài cốt, kỷ vật được nâng niu, trân trọng đưa lên khỏi lòng đất. Dưới những cánh rừng, bom đạn năm xưa vẫn còn đó, nhưng tiếng gọi của đồng đội đã thôi thúc những người lính hôm nay vượt lên gian nan thử thách, kiên trì tìm kiếm đến cùng.

Hài cốt liệt sĩ được đưa ra khỏi khu vực tìm kiếm trong sự trang nghiêm, cẩn trọng. Hành trình trở về của các anh tiếp tục được nối dài bằng sự chăm sóc, gìn giữ của đồng đội.

Mỗi hài cốt được quy tập là một dấu nối trên hành trình đưa những người đã khuất trở về. Sau hơn 6 tháng triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm, tỉnh Lào Cai đã tìm thấy và quy tập được 90 hài cốt liệt sĩ.

Mỗi lễ truy điệu, an táng là một lời tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc Lào Cai đối với những người con của đất nước đã anh dũng hy sinh. Các nghi lễ được tổ chức trang trọng, chu đáo, tiễn đưa các anh về nơi an nghỉ.

Việc tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính và tổ chức an táng trang trọng là cách thế hệ hôm nay ở Lào Cai thể hiện lòng biết ơn, sự tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do và bình yên của Tổ quốc.

Một lần nữa, các anh trở về với đất mẹ, yên giấc trong vòng tay của cán bộ, chiến sĩ, đảng viên và Nhân dân Lào Cai với lòng biết ơn vô hạn.