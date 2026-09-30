Gần 500 sản phẩm tham gia Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2026

Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2026 mang thông điệp: “Tinh hoa nghề Việt sáng tạo, nâng tầm giá trị và hội nhập”, được tổ chức với mục đích tôn vinh, khuyến khích sáng tạo của nghệ nhân, thợ giỏi, nhà thiết kế.

Thông qua hội thi, Ban tổ chức mong muốn góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa của làng nghề và kết nối sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam với thị trường, du lịch, xuất khẩu.

Một số sản phẩm làng nghề đặc sắc của thành phố Hà Nội. Ảnh: Tùng Nguyễn

Sau nhiều tháng phát động, đến ngày 30-9, Ban tổ chức đã tiếp nhận 453 sản phẩm của 256 tác giả, nhóm tác giả. Trong đó, miền Bắc 359 sản phẩm (203 tác giả), miền Trung 58 sản phẩm (32 tác giả), miền Nam 36 sản phẩm (21 tác giả).

Các sản phẩm tham gia dự thi thuộc 5 nhóm: Gốm sứ và thủy tinh; dệt, thêu, đan, móc; mây, tre, lá; đá, gỗ mỹ nghệ, sơn mài, khảm trai; nhóm khác (sừng, kim khí, hoa, tranh…).

Tác giả cao tuổi nhất có sản phẩm tham gia dự thi năm nay đã 81 tuổi đến từ thành phố Hải Phòng (nhóm thêu, dệt); tác giả nhỏ tuổi nhất là 11 tuổi, đến từ thành phố Hà Nội với sản phẩm tranh sơn dầu.

Hội đồng Giám khảo của hội thi gồm 11 thành viên là các chuyên gia, nhà quản lý, nhà nghiên cứu có kinh nghiệm trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ, mỹ thuật và văn hóa.

Theo công bố của Ban tổ chức, cơ cấu giải thưởng của hội thi bao gồm: 5 giải Nhất, 10 giải Nhì, 15 giải Ba, 15 giải Khuyến khích và một số giải phụ (tác giả cao tuổi, trẻ tuổi, dân tộc thiểu số, người khuyết tật…).

Dự kiến Lễ trao giải Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2026 sẽ được Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức vào 19h ngày 8-10, tại Triển lãm Nông nghiệp (489 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội).