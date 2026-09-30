Quán bún riêu nước ngập đến gối, cá rỉa chân khách ngồi ăn

Khách xắn quần ăn bún riêu 'nổi' ở Cần Thơ Triều cường khiến Xóm Lưới, Bình Thủy (Cần Thơ) ngập nước sáng 29/9. Giữa con đường mênh mông nước, quán bún riêu trước nhà chị Gái vẫn đỏ lửa, khách xắn quần ngồi ăn với hai chân ngâm dưới nước.

Ngày 29/9, ảnh hưởng từ triều cường khiến nước ngập ở Xóm Lưới, khu vực đình Bình Thủy, TP Cần Thơ. Ở góc đường, quán bún riêu đặt trước nhà chị Gái vẫn mở cửa. Anh Khánh Duy ngồi trên chiếc ghế đỏ được kê cao khỏi mặt nước đục ngầu. Chiếc quần được xắn cao đến đầu gối. Hai chân anh ngâm trong nước, trước mặt là tô bún riêu cua nóng hổi.

Mỗi lần có người chạy xe qua, mặt nước dưới bàn lại xao động. Anh Duy vội nhấc chân tránh rồi tiếp tục ăn.

"Tôi đi hơn 20 km đến đây trải nghiệm. Ngồi mà chân ngâm dưới nước thấy vui, khá lạ”, anh nói với Tri Thức - Znews.

Phía góc đường, chị Gái, chủ quán bún riêu, vẫn tất bật chuẩn bị những tô bún tiếp theo. Chị cho biết đã hơn 20 năm, quán không có bảng hiệu lớn, chỉ vài bộ bàn ghế đặt trước nhà.

Nồi nước lèo, vật dụng buôn bán được chị Gái kê cao. Ảnh: NVCC.

Những ngày triều cường hay khi nước dâng do mưa, công việc của chị Gái bắt đầu từ 2h sáng. Bàn ghế được đặt trên vị trí cao, đồ đạc trong nhà được chuyển khỏi nền thấp. Quan trọng nhất là nồi nước dùng. Chị cho biết phải tìm vị trí đủ cao để nước ngập cao vẫn không ảnh hưởng đến nồi nước lèo.

"Ngập thì kê đồ lên. Quán là nguồn thu nhập chính của gia đình nên tôi không nghỉ bán", chị Gái nói.

Một tô bún riêu tại đây có giá 25.000 đồng, bán chủ yếu vào buổi sáng. Giai đoạn đông khách thường từ 4-5h sáng. Gần đây, hình ảnh thực khách ngồi ăn với hai chân ngâm dưới nước được quay lại và chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý.

Quán bún riêu của chị Gái vẫn mở cửa dù nước ngập đến đầu gối. Ảnh: Vi vu Cần Thơ.

Lượng khách tìm đến quán đông hơn những ngày này. Anh Hiếu Thiện từ Đồng Tháp cũng tò mò chạy xe khoảng 30-40 km đến thử.

"Tới nơi nước ngập sâu hơn tôi tưởng, ngồi ăn ở trên, chân ngâm dưới nước, còn có cá rỉa. Bún riêu ngon, nước lèo đậm đà, giá lại bình dân nên đi xa cũng thấy đáng", anh nói.

Đến chiều 29/9, Xóm Lưới là một trong những khu vực ở Bình Thủy còn ngập do ảnh hưởng của triều cường. Nước phủ trên nhiều đoạn đường, khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn.

Ngoài ra, tuyến đường Nguyễn Truyền Thanh, Cách Mạng Tháng 8, Nguyễn Văn Cừ... nhiều đoạn ngập khiến xe máy đi qua phải giảm tốc. Theo Đài Khí tượng Thủy văn TP Cần Thơ, thủy triều dự kiến đạt đỉnh vào ngày 29/9.