Từ 'Chi bộ 4 tốt'...

Sau khi sáp nhập từ 2 chi bộ Thủy Ba Đông và Thủy Ba Tây, Chi bộ Thủy Ba, xã Vĩnh Thủy, hiện có 181 đảng viên. Quyết tâm cụ thể hóa các tiêu chí của mô hình “Chi bộ 4 tốt”, Chi bộ đã phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng thành những hành động thiết thực trong phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới (NTM).

Nhằm nâng cao đời sống Nhân dân, Chi bộ Thủy Ba xác định: Muốn dân tin và làm theo thì công tác dân vận phải đi trước mở đường. Nói đi đôi với làm, cấp ủy chi bộ đã tích cực vận động các hộ dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xây dựng các mô hình kinh tế hộ gia đình hiệu quả cao làm mô hình điểm cho bà con học tập.

Một trong những hộ dân đi đầu chuyển đổi hiệu quả là gia đình ông Cao Tất Hiến, thôn Thủy Ba. Từ sự định hướng và tiếp sức kịp thời của chi bộ, ông đã mạnh dạn cải tạo vườn tạp, đưa giống bưởi về trồng thử nghiệm. Triển khai từ năm 2021, mô hình vườn mẫu trồng bưởi này mang lại thu nhập ổn định cho gia đình ông Hiến, trở thành địa chỉ để nhiều hộ dân trong và ngoài thôn đến tham quan, học tập kinh nghiệm.

Mô hình trồng cây ăn quả mang lại giá trị kinh tế cao tại thôn Thủy Ba, xã Vĩnh Thủy - Ảnh: T.T

Bí thư Chi bộ Thủy Ba Tạ Thị Ái Vân cho biết: “Mọi chủ trương lớn như chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xây dựng cánh đồng mẫu lớn, phát triển các mô hình kinh tế vườn, ao chuồng hiệu quả, vận động Nhân dân hiến đất làm đường, hưởng ứng phong trào đường hoa làm đẹp thôn xóm, xây dựng NTM đều được đưa ra bàn bạc dân chủ, tạo sự thống nhất cao trong chi bộ trước khi triển khai ra toàn dân”.

Nhờ đó, kinh tế của thôn có những bước chuyển biến rõ nét. Những vùng canh tác kém hiệu quả trước đây dần được thay thế bằng những cánh đồng mẫu lớn cho năng suất cao, những vườn cây ăn quả giá trị cao, mang lại nguồn thu nhập ổn định và nâng cao rõ rệt đời sống vật chất cho người dân. Từ sự đồng lòng “ý Đảng, lòng dân”, Thủy Ba đã trở thành thôn đầu tiên của xã Vĩnh Thủy đạt chuẩn NTM kiểu mẫu vào năm 2022 và giành giải thưởng “Khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn minh”.

Cùng với sự chuyển biến tích cực tại các tổ chức cơ sở đảng ở các đơn vị, địa phương, mô hình “Đảng bộ cơ sở 4 tốt” cũng đang khẳng định giá trị thực tiễn rõ nét trong khối doanh nghiệp. Tại Đảng bộ Công ty CP Tổng công ty Thương mại Quảng Trị, việc cụ thể hóa các tiêu chí “4 tốt” luôn gắn liền trực tiếp với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và đời sống của người lao động. Gắn việc xây dựng tiêu chí “Cán bộ, đảng viên tốt” với hiệu quả công việc thực tế, Đảng ủy công ty đã lấy phong trào thi đua sáng kiến, cải tiến kỹ thuật làm tiêu chí đánh giá. Đến nay, đã có hơn 1.000 đề tài, sáng kiến cải tiến được áp dụng, làm lợi hàng tỉ đồng cho doanh nghiệp.

Đảng viên Hồ Xuân Sinh, Quản đốc phân xưởng, Nhà máy Chế biến nông sản Đông Hà (thuộc Công ty CP Tổng công ty Thương mại Quảng Trị) chia sẻ: “Ý thức trách nhiệm của đảng viên, những năm qua, tôi và các đồng nghiệp đã nỗ lực để đưa ra nhiều giải pháp, sáng kiến cải tiến kỹ thuật ứng dụng hiệu quả trong sản xuất. Mới đây nhất, sáng kiến cải tiến máy ép viên cám và cải tiến hệ thống hấp hơi làm chín thức ăn chăn nuôi đã góp phần tối ưu hóa quy trình vận hành, nâng cao chất lượng sản phẩm, đồng thời tiết kiệm đáng kể chi phí nhiên liệu và làm lợi cho nhà máy”.

Thực hiện tiêu chí “Sinh hoạt tốt” và “Kỷ luật, đoàn kết tốt”, Đảng ủy công ty duy trì nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn liền với thực tiễn sản xuất. Tinh thần tự phê bình và phê bình được phát huy tối đa nhằm xây dựng nội bộ trong sạch, vững mạnh.

Cụ thể hóa nhiệm vụ phát triển kinh tế, Đảng ủy tổng công ty đã tập trung chỉ đạo xây dựng các vùng chuyên canh lúa hữu cơ tại 3 huyện Hải Lăng, Cam Lộ và Vĩnh Linh (cũ), chủ động liên kết với nông dân để bao tiêu các nông sản chủ lực, vừa bảo đảm nguồn nguyên liệu ổn định vừa giúp bà con yên tâm sản xuất, nâng cao thu nhập.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty CP Tổng công ty Thương mại Quảng Trị Mai Chiếm Hùng cho biết thêm: “Công ty đã triển khai đồng bộ và hiệu quả các phong trào thi đua trọng tâm, tạo động lực phát triển toàn diện về sản xuất kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp và an sinh xã hội.

Năm 2025, công ty thành lập Quỹ Sáng tạo Sepon trị giá 1 tỉ đồng nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ. Đồng thời, phong trào “Xanh, sạch, đẹp, văn minh nơi công sở” được duy trì hiệu quả qua quy chuẩn 5S, đào tạo kỹ năng và thực hiện nghiêm quy định văn hóa giao tiếp, giúp xây dựng hình ảnh người lao động chuyên nghiệp”.